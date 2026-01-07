Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιανουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιανουαρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Πλεύρης: "Η δουλεύετε ή φεύγετε"

Ελεύθερος Τύπος: 6.670 προσλήψεις μονίμων έως την άνοιξη

Η Καθημερινή: Μετά τη Βενεζουέλα ο Τραμπ "δείχνει" και τη Γροιλανδία

Τα Νέα: Κληρονομιές. Για να μην περνούν τελικά στο κράτος

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Εντοπισμός 20 μεταναστών στο Φαρμακονήσι

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν και τα δύο ρεύματα της εσωτερικής περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για το Flyover

07:01ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία, τι γίνεται με τις χαμένες βαλίτσες - Στα «χαρτιά» η σύμβαση υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Επ’ αόριστον απεργία από σήμερα στις λαϊκές αγορές – Τι διεκδικούν οι παραγωγοί

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Έσπασαν τη σιωπή τους οι ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ - Τι αναφέρουν για την τραγωδία

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιανουαρίου

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Μαθαίνει αντίπαλο η ΑΕΚ - ΟΦΗ και Αστέρας για μία θέση στα προημιτελικά

06:32LIFESTYLE

ANT1: Η πρώτη αντίδραση της Τσολάκη, οι υπόλοιπες αλλαγές που «μαγειρεύονται» και όσα θα δούμε

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρεί η Θεώνη Κουφονικολάκου από τη θέση του Συνηγόρου του Παιδιού ύστερα από 8 χρόνια

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ποδαρικό» με μπαράζ προτάσεων για την Ενέργεια από το ΠΑΣΟΚ

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού και αγρότες φέρνουν τρικυμία στον ΣΥΡΙΖΑ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο μοιραίος καβγάς και το ποινικό παρελθόν του 16χρονου δράστη

06:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ισχύς αντί δικαίου;»: Η σύλληψη Μαδούρο και το ντόμινο ανησυχίας παγκοσμίως μετά την επιχείρηση Τραμπ στη Βενεζουέλα

