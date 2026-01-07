Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιανουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Απογευματινή: Πλεύρης: "Η δουλεύετε ή φεύγετε"
Ελεύθερος Τύπος: 6.670 προσλήψεις μονίμων έως την άνοιξη
Η Καθημερινή: Μετά τη Βενεζουέλα ο Τραμπ "δείχνει" και τη Γροιλανδία
Τα Νέα: Κληρονομιές. Για να μην περνούν τελικά στο κράτος
