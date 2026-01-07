ANT1: Η πρώτη αντίδραση της Τσολάκη, οι υπόλοιπες αλλαγές που «μαγειρεύονται» και όσα θα δούμε

ANT1: Η πρώτη αντίδραση της Τσολάκη, οι υπόλοιπες αλλαγές που «μαγειρεύονται» και όσα θα δούμε
Τα τελευταία 24ώρα η είδηση που αφορά στην Ελένη Τσολάκη και τον ΑΝΤ1 σχολιάζεται έντονα. Η παρουσιάστρια δεν θα βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», παραμένοντας για την ώρα στο κανάλι καθώς έχει συμβόλαιο. Το μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου θα μπει για λίγο στον πάγο, προκειμένου να υπάρξει το αναμενόμενο ρεκτιφιέ και να προετοιμαστεί η διάδοχη
κατάσταση, με στόχο να επιστρέψει στις αρχές Φεβρουαρίου.

Η Ελένη Τσολάκη μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της, ωστόσο προτίμησε να προχωρήσει σε μία ανάρτηση στα social media. «Οι φίλοι μας, η δύναμη μας», έγραψε δείχνοντας πως έχει ανθρώπους στο πλευρό της να τη στηρίζουν. Την ίδια ώρα, «μουδιασμένη» φαίνεται ότι είναι και η ομάδα της μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Στην εκπομπή «Buongiorno» προβλήθηκε χθες η πρώτη αντίδραση του Πέτρου Κωστόπουλου. Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο ίδιος δεν είχε ενημερωθεί για τις εξελίξεις στον ANT1. «Με έπιασες αδιάβαστο. Από εσένα το μαθαίνω. Από την ώρα που με πήρες έσκασαν 10 τηλέφωνα. Δεν με έχουν πάρει από το κανάλι. Μου ήρθε κάπως», ανέφερε.

Κι ενώ οι αλλαγές στη ζώνη του Σαββατοκύριακου φαίνονται σαρωτικές, με την Κατερίνα Καραβάτου να είναι το επικρατέστερο πρόσωπο για τη διαδοχή, σίγουρα θα δούμε και άλλες «μετακινήσεις» στο κανάλι του Αμαρουσίου. Νέα προγράμματα καταφτάνουν στην αρένα, με στόχο να ανέβουν τα ποσοστά τηλεθέασης, και θα έχουν ενδιαφέρον οι καραμπόλες που θα δημιουργηθούν στις ζώνες μετάδοσης.

Μία από τις εκπομπές, που θα απασχολήσει, είναι το «Κάτι ψήνεται». Η προβολή του εν λόγω φορμάτ θα είναι καθημερινή και θα τοποθετηθεί στην απογευματινή ζώνη, μετά την ολοκλήρωση των επεισοδίων του «5Χ5». Όσον αφορά στους κανονισμούς, κάθε εβδομάδα, πέντε μοναδικοί οικοδεσπότες ανοίγουν το σπίτι και την κουζίνα τους, υποδέχονται τους καλεσμένους τους και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν. Με μεράκι, δημιουργικότητα και… προσωπικό στυλ, κάνουν τη δική τους γαστρονομική πρόταση, διεκδικώντας τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας. Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, κρίνουν και βαθμολογούν, και εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, κερδίζει 2.500 ευρώ.

Στα συρτάρια των στελεχών είναι και το νέο τηλεπαιχνίδι-ριάλιτι με μεσίτες «Flathunters», που προορίζεται για τη βραδινή ζώνη. Παράλληλα, θα δούμε το «Extreme Makeover: Home Edition», όπως και το νέο σόου με τη Ζέτα Μακρυπούλια που ετοιμάζεται εδώ και καιρό. Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί πρεμιέρες, τα προαναφερθέντα φορμάτ θα φέρουν σίγουρα αλλαγές και μετακινήσεις στα υπάρχοντα προγράμματα.

