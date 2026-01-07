Σαν σήμερα 7 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 7 Ιανουαρίου.

  • 1610 - Ο Γαλιλαίος Γαλιλέι ανακαλύπτει τους τέσσερις μεγαλύτερους δορυφόρους του πλανήτη Δία: τον Γανυμήδη, την Καλλιστώ, την Ιώ και την Ευρώπη.
  • 1826 - Ο Ανδρέας Μιαούλης σπάει τον αποκλεισμό του Ιμπραήμ και μεταφέρει πολεμοφόδια στο πολιορκημένο Μεσολόγγι.
  • 1927 - Πραγματοποιείται η πρώτη υπερατλαντική τηλεφωνική κλήση μεταξύ Νέας Υόρκης και Λονδίνου.
  • 1959 - Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη νέα κουβανική κυβέρνηση του Φιντέλ Κάστρο.
  • 1977 - Οι ελληνικές λιμενικές αρχές εντοπίζουν και κατάσχουν έντεκα τόνους χασίς επί του υπό Κυπριακή σημαία Μ/S Γκλόρια στον Ισθμό της Κορίνθου. Η υπόθεση αυτή πολύ γρήγορα ενέπνευσε το λαϊκό τραγούδι Το βαπόρι απ΄ τη Περσία.
