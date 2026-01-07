Η Ρωσία στέλνει υποβρύχιο να συνοδεύσει άδειο τάνκερ που προσπάθησαν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ
Ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας
Η Ρωσία έστειλε υποβρύχιο καθώς και άλλα σκάφη του πολεμικού ναυτικού της για να συνοδεύσουν άδειο παλιό δεξαμενόπλοιο, το Bella 1, το οποίο προσπαθεί να αποφύγει την κατάσχεσή του από τις αρχές των ΗΠΑ για πάνω από δυο εβδομάδες, αρχικά ανοικτά της Βενεζουέλας, ανέφερε την Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο.
Η υπόθεση προκαλεί ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το περιεχόμενο του δημοσιεύματος.
