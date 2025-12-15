Βίαιο περιστατικό στη Λαμία: Ανήλικες μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια στο κέντρο της πόλης

Βίαιο περιστατικό με πρωταγωνίστριες δύο ανήλικες μαθήτριες 17 ετών, σημειώθηκε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) στο κέντρο της Λαμίας.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, οι δύο μαθήτριες είχαν διαφορές από το σχολείο και ο διαπληκτισμός τους ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα πριν φτάσουν στο στην οδό Διάκου, κοντά στην ομώνυμη πλατεία, όπου πιάστηκαν στα χέρια.

Η μία από τις δύο κοπέλες φέρεται να ειδοποίησε τη μητέρα της που έφτασε στο σημείο και προσπάθησε να απομακρύνει την κόρη της από την άλλη 17χρονη. Πάνω στο νέο καυγά, η γυναίκα βρέθηκε στο έδαφος και χτύπησε στον αυχένα της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τόσο την πεσμένη στο πεζοδρόμιο γυναίκα, αλλά και τη μία 17χρονη που πονούσε στο χέρι της.

Μηχανή της ΔΙΑΣ που έτυχε να περνά από το σημείο επενέβη και προσπάθησε να συγκεντρώσει καταθέσεις, ενώ οι δύο ανήλικες μετέβησαν και στο Α.Τ. για να περιγράψουν τα όσα συνέβησαν.

