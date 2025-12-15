Κυψέλη: «Τα παιδιά φοβούνται να έρθουν στο σχολείο, λέει μαθήτρια για το μαχαίρωμα σε Γυμνάσιο

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για το σοβαρό επεισόδιο μαχαιρώματος μεταξύ μαθητριών που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα.

Μαθήτρια και μέλος του 15μελούς συμβουλίου, μιλώντας στο Newsbomb για όσα συνέβησαν, περιγράφει πως το περιστατικό έγινε την ώρα που οι μαθητές ανέβαιναν για μάθημα. «Το σχολείο είχε ήδη ανέβει, οπότε δεν υπήρχαν πολλά άτομα. Μόλις το μάθαμε, το 15μελές πήγαμε στη διευθύντρια. Τα παιδιά φοβούνται να έρθουν στο σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη μαθήτρια, μία συμμαθήτριά τους που βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό βρίσκεται ακόμα σε σοκ. «Ακόμα κλαίει και τρέμει. Την έδιωξαν από το γραφείο οι καθηγητές. Υπήρχε μία καθηγήτρια που της είπε “έλα, βγες τώρα, μην κλαψουρίζεις”», κατήγγειλε.

Η ίδια πρόσθεσε πως η διεύθυνση του σχολείου φέρεται να κράτησε αποστάσεις: «Η διευθύντρια είπε ότι “δεν μπορούμε να πούμε κάτι” και ότι η μόνη λύση είναι να είμαστε μακριά από τα παιδιά του άλλου σχολείου», καθώς στο ίδιο κτίριο συστεγάζονται δύο γυμνάσια.

Όπως ανέφερε, παρόμοιο περιστατικό με μαχαίρι δεν είχε ξανασυμβεί στο σχολείο, ωστόσο υπήρχαν προηγούμενα επεισόδια βίας, ενώ η 16χρονη φερόμενη ως δράστιδα φέρεται να είχε αποβληθεί από άλλο σχολείο στο παρελθόν.

Παράλληλα, σοκαριστική είναι και η μαρτυρία άλλης μαθήτριας που περιέγραψε τις στιγμές της επίθεσης: «Κατέβηκα να πιω νερό και είχαν μαζευτεί πολλά παιδιά. Η 16χρονη μιλούσε κανονικά και ξαφνικά έβγαλε από την τσέπη της μια πεταλούδα και μαχαίρωσε την κοπέλα στην κοιλιά και στο χέρι. Νόμιζε ότι η 14χρονη την είχε βρίσει, κάτι που δεν είχε συμβεί. Την είδα να πέφτει αιμόφυρτη στο πάτωμα».

Η μαθήτρια–μέλος του 15μελούς τόνισε τέλος ότι η 14χρονη που τραυματίστηκε «είναι πολύ ήρεμη, πολύ ευγενική και δεν προκαλεί καθόλου», υπογραμμίζοντας την αγανάκτηση και τον φόβο που επικρατεί πλέον ανάμεσα στους μαθητές.

