Λαμία: Σχολικό λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι - Δείτε βίντεο

Το λεωφορείο που εξετράπη της πορείας του κατέληξε σε χαντάκι στη Λαμία

Αναστάτωση επικράτησε στη Λαμία το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, αφού ένα σχολικό λεωφορείο κατέληξε σε χαντάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lamia Report.gr το σχολικό λεωφορείο μετέφερε τέσσερις μαθητές, τη συνοδό τους αλλά και τον οδηγό όταν εξετράπη - υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες - της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι πλάι στο οδόστρωμα.

Το λεωφορείο που εξετράπη της πορείας του κατέληξε σε χαντάκι στη Λαμία LamiaReport.gr

Όλοι οι επιβαίνοντες φορούσαν ζώνη και δεν τραυματίστηκε κανείς από το συμβάν. Όλοι απεγκλωβίστηκαν από το όχημα βγαίνοντας από τα παράθυρα.

Το λεωφορείο που εξετράπη της πορείας του κατέληξε σε χαντάκι στη Λαμία LamiaReport.gr

Η ίδια πηγή αναφέρει πως τα παιδιά μεταφέρθηκαν στα σπίτια τους με άλλο όχημα. Η τροχαία Λαμίας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.