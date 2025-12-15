Λαμία: Σχολικό λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι - Δείτε βίντεο
Οι μαθητές φορούν ζώνη και είναι καλά στην υγεία τους
Αναστάτωση επικράτησε στη Λαμία το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, αφού ένα σχολικό λεωφορείο κατέληξε σε χαντάκι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Lamia Report.gr το σχολικό λεωφορείο μετέφερε τέσσερις μαθητές, τη συνοδό τους αλλά και τον οδηγό όταν εξετράπη - υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες - της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι πλάι στο οδόστρωμα.
Όλοι οι επιβαίνοντες φορούσαν ζώνη και δεν τραυματίστηκε κανείς από το συμβάν. Όλοι απεγκλωβίστηκαν από το όχημα βγαίνοντας από τα παράθυρα.
Η ίδια πηγή αναφέρει πως τα παιδιά μεταφέρθηκαν στα σπίτια τους με άλλο όχημα. Η τροχαία Λαμίας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
