Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στο ύψος της Καλυφτάκη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 15:00 στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις στο σημείο.

Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο ΙΧ και μία μηχανή. Στο σημείο βρέθηκαν η Τροχαία καθώς και ασθενοφόρο, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να μην αναφέρουν κάποιον σοβαρό τραυματισμό.