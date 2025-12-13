Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στο ύψος της Καλυφτάκη

Στο σημείο βρέθηκαν η Τροχαία και ασθενοφόρο

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στο ύψος της Καλυφτάκη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 15:00 στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις στο σημείο.

Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο ΙΧ και μία μηχανή. Στο σημείο βρέθηκαν η Τροχαία καθώς και ασθενοφόρο, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να μην αναφέρουν κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

