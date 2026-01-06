Πάτρα: Παραδόθηκαν οι τρεις από τους εννέα που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Τέλος στην αναζήτηση των τριών βασικών υπόπτων για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα δόθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας. Δύο αδέλφια, 36 και 39 ετών, και ένας 29χρονος, παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις αρχές λίγο πριν λήξει η διαδικασία του αυτοφώρου. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Tempo24.news, οι τρεις άνδρες, που είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, πρόκειται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα για την απαγγελία κατηγοριών.

Παράλληλα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.gr, τα δύο αδέλφια ενώπιον των αστυνομικών φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι δεν ήταν αυτοί που σκότωσαν τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη.

«Δεν τον σκοτώσαμε εμείς. Υπάρχει ντοκουμέντο που δείχνει τον φονιά», είπαν χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ένας από τους αδελφούς έχει δεχθεί τρεις μαχαιριές.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες συνεχίζονται για τα υπόλοιπα άτομα που εμπλέκονται στη συμπλοκή στο νυχτερινό κέντρο «Αβαντάζ», ενώ οι ιδιοκτήτες του μαγαζιού αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την εκδίκαση των κατηγοριών για υπόθαλψη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης (στον έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με ανασταλτικό χαρακτήρα). Έξω από το δικαστικό μέγαρο επικράτησε ένταση, με δεκάδες συγγενείς του θύματος να ζητούν δικαιοσύνη υπό την επιτήρηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Aπό ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, προκλήθηκε ο θάνατος του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών.

Όπως απεδείχθη, μεταφέρθηκε εγκεφαλικά νεκρός στο Νοσοκομείο, με μυδρίαση (η κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη (ανοιχτή) και δεν αντιδρά κανονικά στο φως) και με το λεγόμενο «σκορ Γλασκώβης 4» (σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης υποδηλώνει σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία ή βαθύ κώμα).

Διαβάστε επίσης