Τόκιο: Σε αυτό το κατάστημα μπορείς να… κλέψεις ό,τι θέλεις – Όμως, υπό έναν αυστηρό όρο

Σε ένα κατάστημα στο Τόκιο είναι… κανόνας να κλέψεις. Όμως, αν κάνεις ένα συγκεκριμένο λάθος, τελείωσες.

Το Hidden in Tokyo επιτρέπει στους συμμετέχοντες να πάρουν όσα προϊόντα μπορούν μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, πληρώνοντας μόλις 1.000 γεν (περίπου 5,5 ευρώ) για τη συμμετοχή τους, χωρίς κανέναν περιορισμό σε αριθμό ή αξία αντικειμένων.

Υπάρχει, ωστόσο, ένας απαράβατος όρος. Η απόλυτη σιωπή. Ο χώρος είναι γεμάτος με ευαίσθητα μικρόφωνα και ο παραμικρός θόρυβος, από ένα βήμα μέχρι ένα άγγιγμα που ακούστηκε λίγο εντονότερα, τερματίζει αμέσως την προσπάθεια.

Το αποτέλεσμα δεν θυμίζει τόσο έναν αγώνα ταχύτητας, όσο ένα πείραμα πίεσης και αυτοελέγχου, όπου κάθε κίνηση μετράει και κάθε λάθος πληρώνεται αμέσως.

Σε αυτήν τη δοκιμασία τύπου Squid Game, η σιωπή, ο χρόνος και το άγχος γίνονται μέρος του θεάματος και το shopping τελικά μετατρέπεται σε… παιχνίδι επιβίωσης.