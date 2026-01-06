«Μπορείς να φύγεις;»: Η ατάκα του Τσιτσιπά προς τον πατέρα του μετά τη νίκη του

«Μπορείς να φύγεις;», με αυτή τη φράση διέκοψε τις δηλώσεις του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, απευθυνόμενος στον πατέρα του, την ώρα που σχολίαζε τη δύσκολη μονομαχία απέναντι στον τενίστα Μπιλ Χάρις, τον οποίο και νίκησε.

Ο Έλληνας τενίστας τόνισε ότι σε τέτοιου επιπέδου αγώνες η νίκη έχει ιδιαίτερη αξία ανεξαρτήτως αντιπάλου, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Χάρις, για την εξαιρετική του απόδοση που –όπως είπε– τον έφερε στα όριά του.

Την ώρα όμως που μιλούσε στην κάμερα, ο Τσιτσιπάς διέκοψε ξαφνικά τη ροή της συνέντευξης, απευθυνόμενος στον πατέρα του που στεκόταν κοντά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μπορείς να φύγεις;», φράση που επανέλαβε αρκετές φορές.

Το πλάνο στράφηκε προς τον πατέρα του αθλητή - ο οποίος γελούσε - με τη δημοσιογράφο να σχολιάζει χαμογελώντας ότι θα μπορούσαν να κάνουν μια οικογενειακή συνέντευξη. «Γιατί όχι;», απάντησε εκείνη, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να κλείνει τη στιγμή χιουμοριστικά, λέγοντας ότι και ο πατέρας του φαίνεται να θέλει να δώσει συνέντευξη.

