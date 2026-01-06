Ισπανός streamer πέθανε σε ζωντανή μετάδοση: Τον πλήρωναν για να καταναλώνει ναρκωτικά και αλκοόλ

Ο Sergio Jimenez πέθανε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης σε κλειστή διαδικτυακή ομάδα. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, δεχόταν δωρεές για να πίνει ουίσκι και να καταναλώνει ναρκωτικά σε πραγματικό χρόνο.

Κατά τη διάρκεια περίπου τριών ωρών, φέρεται να κατανάλωσε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και κοκαΐνης, συμμετέχοντας σε «pay-per-view challenges».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.