Η Nestlé ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος στην Ευρώπη λόγω ενδεχόμενης επιμόλυνσης με τοξίνη

Η Nestlé ανακοίνωσε την Τρίτη ότι προχωρά σε ανάκληση ορισμένων παρτίδων βασικών προϊόντων βρεφικής διατροφής σε ευρωπαϊκές χώρες, λόγω ενδεχόμενης επιμόλυνσης με τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετούς.

Η ανάκληση αφορά, μεταξύ άλλων, τα βρεφικά και παιδικά γάλατα SMA, BEBA και NAN, ενώ η διαδικασία είχε ξεκινήσει σε περιορισμένη κλίμακα ήδη από τον Δεκέμβριο.

Πρόκειται για ακόμη μία πρόκληση για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Nestlé, Φίλιπ Ναβρατίλ, ο οποίος επιχειρεί να επανεκκινήσει την ανάπτυξη του ομίλου μέσω αναθεώρησης του χαρτοφυλακίου προϊόντων, έπειτα από μια περίοδο διοικητικών αναταράξεων, όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ του το πρακτορείο Reuters.

Η εταιρεία, που διαθέτει στην αγορά προϊόντα από KitKat έως Nescafe, διευκρίνισε αργά τη Δευτέρα ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί ασθένειες ή συμπτώματα που να συνδέονται με τα προϊόντα που ανακλήθηκαν.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Nestlé, μετά τον εντοπισμό προβλήματος ποιότητας σε συστατικό που προμηθεύτηκε από βασικό προμηθευτή, «η Nestlé προχώρησε σε ελέγχους σε όλα τα έλαια αραχιδονικού οξέος και στα αντίστοιχα μείγματα ελαίων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των δυνητικά επηρεαζόμενων προϊόντων βρεφικής διατροφής».

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης SkyQuest Technology Group, η Nestlé κατέχει σχεδόν το 25% της παγκόσμιας αγοράς βρεφικής διατροφής, η οποία αποτιμάται σε 92,2 δισ. δολάρια.

Αν και ο όμιλος δεν δημοσιοποιεί αναλυτικά στοιχεία πωλήσεων ανά προϊόν, τα βρεφικά γάλατα εντάσσονται στον τομέα Nutrition and Health Science, ο οποίος αντιστοιχούσε στο 16,6% των συνολικών πωλήσεων της ελβετικής εταιρείας, ύψους 91,4 δισ. ελβετικών φράγκων (115,35 δισ. δολάρια) το 2024.

Ανακαλούνται προϊόντα και στην Ελλάδα

Η Nestle προχώρησε σε εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων προϊόντων και συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικών γαλάτων που διατίθενται και στην ελληνική αγορά.

«Η εθελοντική αυτή ανάκληση αποτελεί προληπτικό μέτρο λόγω της πιθανής παρουσίας cereulide, που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus Cereus, σε ένα από τα συστατικά προμηθευτή μας το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στις εν λόγω παρτίδες. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν έχουν υπάρξει επιβεβαιωμένες αναφορές για οποιαδήποτε ασθένεια που σχετίζεται με την κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων. Ωστόσο, για λόγους αυξημένης προσοχής, η Nestlé αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτήν την εθελοντική ανάκληση σε πλήρη εναρμόνιση με τα αυστηρά πρωτόκολλα ποιότητας και ασφάλειας που εφαρμόζουμε, και κατόπιν ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχών», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Nestle Ελλάς όπου είναι αναρτημένη η πλήρης λίστα των προϊόντων.

Επίσης, τονίζεται ότι οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο από τα προϊόντα καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν για επιστροφή χρημάτων, χωρίς να είναι απαραίτητη η απόδειξη αγοράς.

Η γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών της εταιρείας είναι στη διάθεσή των καταναλωτών στα τηλέφωνα 8001168068 (χωρίς χρέωση από σταθερό) και 210 6844824 (με χρέωση από κινητό και σταθερό), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση nestle.consumers@gr.nestle.com.