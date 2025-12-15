Λαμία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για την αγρότισσα με τα οργισμένα βίντεο στο TikTok

Η αγρότισσα από τη Λαμία δικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας. Πρόκειται για τη γυναίκα που συνελήφθη στις 11 Δεκεμβρίου με κατηγορίες για «βία κατά δικαστικού λειτουργού» και «διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια», εξαιτίας βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

Τη Δευτέρα (15.12.2025), το δικαστήριο έκρινε την αγρότισσα ένοχη και για τις δύο κατηγορίες, επιβάλλοντάς της συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή, καθώς και καταβολή δικαστικών εξόδων 200 ευρώ. Στην ελαφρυντική μείωση της ποινής συνεκτιμήθηκε ο πρότερος σύννομος βίος της.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, στην απολογία της η κατηγορούμενη τόνισε ότι αν γνώριζε την ένταση που θα προκαλούσαν οι αναρτήσεις της, δεν θα τις είχε κάνει, εξηγώντας ότι τα βίντεο ήταν αποτέλεσμα οργής. Αναφέρθηκε επίσης στους πολιτικούς, υποστηρίζοντας ότι διαθέτουν ακαταδίωκτο, ενώ σχολίασε με χιούμορ ότι και η ίδια θα μπορούσε να ιδρύσει κόμμα για να αποφύγει την ποινική δίωξη ως απλός πολίτης.

Μετά την απολογία, οι δικηγόροι της, Αργυρώ Καραφέρη και Δημήτρης Κρούπης, ζήτησαν ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αίτημα που όμως απορρίφθηκε από το δικαστήριο.