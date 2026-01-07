Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στον Κηφισό, ενώ ουρές χιλιομέτρων καταγράφονται στις εθνικές οδούς καθώς πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα, πάνω από 14 χλμ. είναι η κίνηση από τις Αφίδνες και πάνω από 19 χλμ. στην Ελευσίνα.

Την ίδια ώρα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται τόσο στο ρεύμα της ανόδου όσο και σε αυτό της καθόδου στον Κηφισό.

Προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Αθηνών, καθώς επίσης και στην Αχαρνών, αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Στο κόκκινο είναι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και οι λεωφόροι Κηφισίας και Μεσογείων.

Μέχρι στιγμής, ομαλή είναι η κυκλοφορία στην Αττική οδό.