Διαδικτυακή πύλη για πιθανά επενδυτικά έργα εγκαινιάζει το Ταμείο ΗΠΑ-Ουκρανίας

Το Ταμείο Επενδύσεων Ανασυγκρότησης ΗΠΑ-Ουκρανίας (URIF), το οποίο ιδρύθηκε σε χρόνο ρεκόρ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα ορυκτά που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Απρίλιο, άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο

Newsbomb

Διαδικτυακή πύλη για πιθανά επενδυτικά έργα εγκαινιάζει το Ταμείο ΗΠΑ-Ουκρανίας

Αυτοκίνητα στο κέντρο του Κιέβου κατά τη διάρκεια μπλακ άουτ, στις 3 Δεκεμβρίου 2025. 

AP/Efrem Lukatsky
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (DFC) εγκαινίασε σήμερα μια διαδικτυακή πύλη για όσους θέλουν να υποβάλουν προτάσεις για έργα στο νέο ταμείο ανοικοδόμησης ΗΠΑ-Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι αναμένεται να ανακοινώσει τις πρώτες επενδύσεις τους επόμενους μήνες.

Το Ταμείο Επενδύσεων Ανασυγκρότησης ΗΠΑ-Ουκρανίας (URIF), το οποίο ιδρύθηκε σε χρόνο ρεκόρ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα ορυκτά που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Απρίλιο, άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο. Εστιάζοντας σε επενδύσεις σε κρίσιμα ορυκτά και άλλους στρατηγικούς τομείς, αναμένεται να φτάσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι θέλουν να ανακοινώσουν τρία αρχικά έργα φέτος.

«Ανυπομονούμε να εξετάσουμε τις προτάσεις έργων και να πραγματοποιήσουμε τις πρώτες μας επενδύσεις τους επόμενους μήνες», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Κόνορ Κόλμαν, επικεφαλής επενδύσεων του DFC και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ταμείου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του DFC, Μπεν Μπλακ, δήλωσε ότι η έναρξη λειτουργίας της πύλης υπογραμμίζει τη δέσμευση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την εξασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, ανοίγοντας το δρόμο για επανεξετάσεις έργων και επενδύσεων που προωθούν τα κοινά εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας.

Ο DFC ανακοίνωσε ότι το ταμείο θα εξετάσει προτάσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων έργων που αφορούν κρίσιμης σημασίας ορυκτά, παραγωγής ενέργειας, μεταφοράς και εξόρυξης υδρογονανθράκων, καθώς και μεταφορών και logistics, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και αναδυόμενων τεχνολογιών.

Περίπλοκη διαδικασία οι επενδύσεις

Οι αξιωματούχοι έχουν ήδη συνομιλίες με πολλούς ενδιαφερόμενους επενδυτές και είναι έτοιμοι να διενεργήσουν έλεγχο σε ορισμένα πιθανά έργα, δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Το Κίεβο υπέγραψε τη συμφωνία για τα ορυκτά μετά από μήνες πιέσεων από την κυβέρνηση Τραμπ, δίνοντας στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση σε νέα ουκρανικά έργα ορυκτών σε αντάλλαγμα για επενδύσεις, με την ελπίδα να εξασφαλίσουν τη συνεχή υποστήριξη του Τραμπ.

Η συμφωνία έχει βελτιώσει δραματικά τον διάλογο των ΗΠΑ με το Κίεβο και έχει ενισχύσει τη σχέση ΗΠΑ-Ουκρανίας, δήλωσε ο αξιωματούχος. Ωστόσο, προειδοποίησαν ότι οι επενδύσεις στη χώρα, η οποία θα σηματοδοτήσει την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, θα είναι μια περίπλοκη και απαιτητική εργασία, και οι ΗΠΑ θα επιμείνουν ότι οποιαδήποτε έργα θα ικανοποιούν τα συμφέροντα και των δύο κυβερνήσεων και θα δημιουργούν εμπορικές αποδόσεις.

Το ταμείο έχει ήδη λάβει έσοδα ύψους 23 εκατομμυρίων δολαρίων από δημοπρασίες υδρογονανθράκων, τα οποία προστίθενται στα αρχικά του κεφάλαια εκκίνησης ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων, και μέχρι το τέλος του έτους «προσέγγιζε περίπου τα 200 εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Είναι δομημένο έτσι ώστε να αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου και να προωθεί τις συνεπενδύσεις από άλλες χώρες και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, μεταξύ άλλων.

Οι επενδύσεις του ταμείου διαφέρουν από τα έργα ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς θα επικεντρωθούν σε στρατηγικούς τομείς και θα ξεκινήσουν αμέσως - όχι μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας. Θα εργαστεί επίσης για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων παράλληλα με τις επενδύσεις του, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα, είπε ο αξιωματούχος, είναι ότι θα «φέρουν σημαία τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ουκρανίας», κάτι που θα πρέπει να προσφέρει κάποια προστασία και να βοηθήσει στην προώθηση της πρόσθετης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις προσπάθειες για την ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα στη Wall Street με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

00:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Με «διπλό» Παρί και νίκη Μπάγερν ολοκληρώθηκε η 20η αγωνιστική

23:58WHAT THE FACT

Οι προβλέψεις των «Simpsons» για το 2026 - Τα επεισόδια που «έδειξαν» το μέλλον

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Χαιρετίζει την αμερικανική κατάληψη δεξαμενόπλοιου με ρωσική σημαία

23:50ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ οικοδομεί τον «Στρατό των Ονείρων» - Αυξάνει σε 1,5 τρισ. δολάρια τον αμυντικό προϋπολογισμό για το 2027

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Τζίμα κατά Βαρουφάκη: Περιγράφει τη χρήση ναρκωτικών ως καταπληκτική εμπειρία

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αυτοάμυνα» ο θάνατος της γυναίκας από πράκτορα της ICE

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Άλντριτς Έιμς - Πρώην πράκτορας της CIA που καταδικάστηκε σε ισόβια για κατασκοπεία υπέρ της Μόσχας

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μέλη του Ρουβίκωνα βανδάλισαν γραφεία της Νέας Δημοκρατίας - Φωτογραφίες

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Διαδικτυακή πύλη για πιθανά επενδυτικά έργα εγκαινιάζει το Ταμείο ΗΠΑ-Ουκρανίας

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σκηνές ακραίας βίας με βαριοπούλες στα Βαρβάσαινα - Ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό

23:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δημοσίευμα «El Sol»: «Δεν πάει στη Ρίβερ ο Αντίνο, πουλήθηκε στον Παναθηναϊκό»!

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συγκίνηση στην αλλαγή φρουράς – Ο υιός διαδέχεται τον πατέρα μετά από 50 χρόνια

23:07WHAT THE FACT

Ντους το βράδυ ή το πρωί - Πότε είναι καλύτερα;

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: «Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να "αποτρέψει" τον Τραμπ», λέει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 75χρονος μεθυσμένος οδηγός που απειλούσε με πέτρες τους αστυνομικούς

22:40ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς είναι δυνατόν;»: Οι Βερολινέζοι απαιτούν απαντήσεις για το σαμποτάζ και το μπλακ άουτ

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δύο αδέλφια και ο ανιψιός έβγαλαν τα μαχαίρια για να λύσουν τις οικογενειακές τους διαφορές

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε η 54χρονη που έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα και προκάλεσε ζημιές σε οχήματα

22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ντύνει στα «ερυθρόλευκα» τον Κουϊαμπάνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σκηνές ακραίας βίας με βαριοπούλες στα Βαρβάσαινα - Ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που πράκτορας της ICE πυροβολεί και σκοτώνει γυναίκα οδηγό - Σκληρό βίντεο

17:46LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συγκίνηση στην αλλαγή φρουράς – Ο υιός διαδέχεται τον πατέρα μετά από 50 χρόνια

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για το κόμμα Καρυστιανού: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή της πτήσης Αθήνα - Ιωάννινα λόγω ισχυρής καταιγίδας

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

19:49ΕΛΛΑΔΑ

«Κόβεται στα δύο» η χώρα - 48ωρο αποκλεισμό στα Τέμπη αποφάσισαν οι αγρότες

12:23WHAT THE FACT

Το γενετικό «κλειδί» της μακροζωίας: Τι αποκάλυψε το DNA γυναίκας που έζησε 117 χρόνια

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που γυναίκα αστυνομικός πυροβολεί στον αέρα σε γλέντι - Ερευνούν το περιστατικό οι Αρχές

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης: Αυτοψία στις εργασίες και αγωνία για την τύχη του ναού συμβόλου της Χριστιανοσύνης - Βίντεο

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η πρώτη αντίδραση για την κατάσχεση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Το βαρύ ποινικό παρελθόν του δράστη - «Τα παιδιά μεγάλωναν μόνα τους, με λίγη βοήθεια από τους παππούδες», λέει συγγενής του 16χρονης

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Τζίμα κατά Βαρουφάκη: Περιγράφει τη χρήση ναρκωτικών ως καταπληκτική εμπειρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ