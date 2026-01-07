Ουκρανία: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από ρωσική επίθεση σε λιμάνια της Οδησσού - Βίντεο
Η διοίκηση λιμένων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τα λιμάνια που δέχθηκαν επίθεση ήταν το Τσόρνομορσκ και το Πιβντένι
Επιθέσεις σε δύο λιμάνια στην περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία πραγματοποίησε την Τετάρτη (07/01) η Μόσχα, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και των τραυματισμό πέντε άλλων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.
Λιμενικές εγκαταστάσεις και δεξαμενές που περιείχαν φυτικό έλαια υπέστησαν ζημιές, είπε ο Κουλέμπα.
Η διοίκηση λιμένων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τα λιμάνια που δέχθηκαν επίθεση ήταν το Τσόρνομορσκ και το Πιβντένι.
