Ουκρανία: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από ρωσική επίθεση σε λιμάνια της Οδησσού - Βίντεο

Η διοίκηση λιμένων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τα λιμάνια που δέχθηκαν επίθεση ήταν το Τσόρνομορσκ και το Πιβντένι

Newsbomb

Ουκρανία: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από ρωσική επίθεση σε λιμάνια της Οδησσού - Βίντεο
Οdessa Info / Telegram
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επιθέσεις σε δύο λιμάνια στην περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία πραγματοποίησε την Τετάρτη (07/01) η Μόσχα, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και των τραυματισμό πέντε άλλων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.

Λιμενικές εγκαταστάσεις και δεξαμενές που περιείχαν φυτικό έλαια υπέστησαν ζημιές, είπε ο Κουλέμπα.

Η διοίκηση λιμένων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τα λιμάνια που δέχθηκαν επίθεση ήταν το Τσόρνομορσκ και το Πιβντένι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:44ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Δυσαρέσκεια από τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Λάρισα - Κρίσιμη συνέλευση για τα επόμενα βήματά τους

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του 16χρονου - Θα απολογηθεί την Παρασκευή

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιάνης Βαρουφάκης: Η απάντηση του για τις αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις του για χρήση ναρκωτικών

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από ρωσική επίθεση σε λιμάνια της Οδησσού - Βίντεο

18:25WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε λερωμένα πιάτα τη νύχτα στον νεροχύτη

18:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες - Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση: Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα, επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Βαράτε ρε, βαράτε. Δεν σπάμε»

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου για αύριο για δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο

18:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ό,τι δώσαμε, δώσαμε στους αγρότες, δείξαμε κάτι παραπάνω από ανοχή - Τραβάνε το σκοινί»

18:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διαφωνίες εντός των Ρεπουμπλικανών για τη Γροιλανδία - «Δεν νομίζω ότι μιλάει κανείς για χρήση στρατιωτικής ισχύος» λέει ο πρόεδρος της Βουλής

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός υπουργός Ενέργειας: «Επ' αόριστον» στα χέρια της Ουάσινγκτον οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας

17:53LIFESTYLE

Τόμι Λι Τζόουνς: «Συντετριμμένος» από τον θάνατο της κόρης του - Η πρώτη εμφάνισή του μετά την τραγωδία

17:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» από 23 Ιανουαρίου στο θέατρο Ιλίσσια

17:46LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα του 17χρονου, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Τετραμερής συνάντηση για το ουκρανικό στην Κύπρο

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛ.ΑΣ έστειλε στον εισαγγελέα το βίντεο του Βαρουφάκη που παραδέχεται πως έχει πάρει ecstacy

17:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Την Τετάρτη 14/1 τα προημιτελικά του θεσμού

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πλάνα ασφαλείας θέλουν την ιδιοκτήτρια να φεύγει από τη φωτιά με την ταμειακή αγκαλιά

17:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που αμερικανοί στρατιώτες καταλαμβάνουν το δεξαμενόπλοιο «Sophia» στην Καραϊβική - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:46LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ζητώ συγγνώμη, το παιδί μου θα πληρώσει», λέει η μάνα του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Βαράτε ρε, βαράτε. Δεν σπάμε»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που γυναίκα αστυνομικός πυροβολεί στον αέρα σε γλέντι - Ερευνούν το περιστατικό οι Αρχές

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Ο σύζυγός της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της σταρ του κινηματογράφου

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛ.ΑΣ έστειλε στον εισαγγελέα το βίντεο του Βαρουφάκη που παραδέχεται πως έχει πάρει ecstacy

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

18:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ό,τι δώσαμε, δώσαμε στους αγρότες, δείξαμε κάτι παραπάνω από ανοχή - Τραβάνε το σκοινί»

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η πρώτη αντίδραση για την κατάσχεση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέες στρατιωτικές ενέργειες Τραμπ: Κατάληψη δύο πετρελαιοφόρων σε Καραϊβική και Βόρειο Ατλαντικό - Βίντεο

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Καταδίωξη στον Βόρειο Ατλαντικό: Οι ΗΠΑ κατέλαβαν ρωσικό τάνκερ - Η στιγμή που επιβιβάζονται οι αμερικανικές δυνάμεις

14:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εντολή από Άρειο Πάγο στους Εισαγγελείς: «Παρακαλείσθε για άμεση παρέμβαση μαζί με αστυνομία όπου οι αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία»

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ευχάριστα νέα για τον Λάμπρο Θεοτοκάτο - Αποσωληνώθηκε σε κλινική των Παρισίων

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου για αύριο για δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος μεγιστάνας νεκρός σε συντριβή ελικοπτέρου - Μπλέχτηκε σε καλώδια

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ