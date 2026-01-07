Ουκρανία: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από ρωσική επίθεση σε λιμάνια της Οδησσού - Βίντεο

Επιθέσεις σε δύο λιμάνια στην περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία πραγματοποίησε την Τετάρτη (07/01) η Μόσχα, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και των τραυματισμό πέντε άλλων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.

Λιμενικές εγκαταστάσεις και δεξαμενές που περιείχαν φυτικό έλαια υπέστησαν ζημιές, είπε ο Κουλέμπα.

After the attack of "Heraeus" on Chernomorsk in the Odessa region, smoke is reported. pic.twitter.com/cG5J6CfVLe — Bernadette ????????????? (@BDooher) January 7, 2026

Η διοίκηση λιμένων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τα λιμάνια που δέχθηκαν επίθεση ήταν το Τσόρνομορσκ και το Πιβντένι.

