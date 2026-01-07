Τα Χριστούγεννα του Πούτιν: Η «ιερή αποστολή» των στρατευμάτων να υπερασπιστούν την Ρωσία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, παρευρέθηκε την Τετάρτη σε μια πρωινή λειτουργία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με αφορμή την γιορτή των Χριστουγέννων και εξήρε την «ιερή αποστολή» των στρατευμάτων του να υπερασπιστούν τη Ρωσία, ενώ έκανε λόγο για την ενότητα, την αγάπη και την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων.

Η εμφάνιση του Ρώσου προέδρου έγινε καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του τέταρτου έτους, με το Κρεμλίνο να παρουσιάζει τη σύγκρουση ως εθνική αποστολή και να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον πατριωτικό και θρησκευτικό συμβολισμό.

Vladimir Putin attended a midnight Orthodox Christmas service at a church in the Moscow region alongside military servicemen.

Οι ρωσικές ορθόδοξες χριστουγεννιάτικες λειτουργίες συνήθως τελούνται γύρω στα μεσάνυχτα, προσελκύοντας πιστούς από όλη την χώρα με τον Πούτιν συχνά να παρευρίσκεται σε μικρότερες τελετές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τελούνται μέσα σε καθεδρικό ναό του Κρεμλίνου.

Vladimir Putin congratulated Orthodox Christians & all Russians celebrating Christmas



This wonderful holiday illuminates the world with the light of kindness & love, giving millions of people hope & the joy of communion

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο έδειξε τον Πούτιν, φορώντας ένα σκούρο κοστούμι χωρίς γραβάτα, να στέκεται ανάμεσα σε ένστολους στρατιώτες, μαζί με τις συζύγους και τα παιδιά τους, καθώς κληρικοί τελούσαν τη λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Νικηφόρου κοντά στη Μόσχα.

«Οι πολεμιστές της Ρωσίας πάντα, σαν να ήταν εντολή του Κυρίου, εκτελούσαν την αποστολή της υπεράσπισης της Πατρίδας και του λαού της, σώζοντας την», ακούγεται να λέει ο Πούτιν στην εκκλησία μετά τη λειτουργία.

Vladimir Putin to soldiers and officers, with whom he spent the Christmas liturgy.



"We call Christ 'the Savior', because He lived to save all people. Russia's warriors continue this mission on His command.



To protect the Fatherland. To save the Motherland."

Στον χριστουγεννιάτικο χαιρετισμό που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου, ο Πούτιν εξήρε τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλες χριστιανικές ομολογίες για την ενίσχυση της κοινωνικής ενότητας και τη διαφύλαξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρωσίας.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι θρησκευτικές οργανώσεις επικεντρώνονται στην ευσπλαχνία και τη φιλανθρωπία, τη φροντίδα των απόρων και την υποστήριξη των συμμετεχόντων και των βετεράνων του πολέμου, τον οποίο η Μόσχα αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση.

Christmas service at the Church of the Great Martyr George the Victorious in the Moscow Region.



President Vladimir Putin celebrated the great Orthodox feast together with Russian servicemen & their families.

«Ένα τόσο σημαντικό και απαιτητικό έργο αξίζει την πιο ειλικρινή αναγνώριση», κατέληξε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν παρευρίσκεται σε χριστουγεννιάτικες λειτουργίες από το 2000, συχνά εκτός Μόσχας, αλλά από την έναρξη του πολέμου γιορτάζει πιο συχνά κοντά στην πρωτεύουσα, μεταξύ άλλων στην κρατική κατοικία του στο Νόβο-Ογκαριόβο.