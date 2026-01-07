Τζίμα κατά Βαρουφάκη: Περιγράφει τη χρήση ναρκωτικών ως καταπληκτική εμπειρία

Σάλο έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος μιλώντας σε podcast παραδέχθηκε πως έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα αποκάλυψε πως έχει δοκιμάσει ecstasy και χόρτο.

Μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Παύλο Μαρινάκη και άλλους που έχουν καταφερθεί κατά του προέδρου του «ΜεΡα 25», την σκυτάλη πήρε η Ράνια Τζίμα το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Η δημοσιογράφος επισήμανε την ελαφρότητα με την ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην εν λόγω παραδοχή σε πρόσφατη συνέντευξη του.

«Τα πολιτικά πρόσωπα, οι πολιτικοί αρχηγοί που κινούνται στη δημόσια σφαίρα, πρέπει να έχουν αίσθηση της επιδραστικότητας που μπορεί αν έχουν σε νέους ανθρώπους. Μεγάλη ελαφρότητα βλέπω από τον κύριο Βαρουφάκη, να περιγράφει τη χρήση ναρκωτικών ως καταπληκτική εμπειρία… δεν ξέρω. Αν, δε, ο κ. Βαρουφάκης δεν το καταλαβαίνει αυτό, τότε ακόμα χειρότερα. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να φανταστώ, ότι το έλαβε υπόψιν του, το κατάλαβε ότι μπορεί να το πει και μπορεί να προκαλέσει και μπορεί να αποτελέσει υποκείμενο μίμησης και να το έκανε» τόνισε η Ράνια Τζίμα.

«Αν δεν το κατάλαβε, ακόμα χειρότερα», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

Διαβάστε επίσης