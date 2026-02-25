Η αποθεραπεία του Φαλ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του προχωρά καλύτερα από ό,τι αναμενόταν.

Ο 34χρονος σέντερ δηλώθηκε από τον Ολυμπιακό στη λίστα της EuroLeague και έχει πλέον τη δυνατότητα να αγωνιστεί με την ομάδα είτε στα υπόλοιπα παιχνίδια της κανονικής περιόδου, είτε στα playoffs, είτε φυσικά στο Final Four του ΟΑΚΑ, αν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να φτάσουν μέχρι εκεί.

Με την προσθήκη του Μουσταφά Φαλ, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 19 δηλωμένους παίκτες στην EuroLeague, με το όριο να είναι οι 20.

Διαβάστε επίσης