Euroleague: Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε το 34ο συνεχόμενο sold out στον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, η λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε πως έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια.

Η Ζαλγκίρις, λοιπόν, θα έχει και πάλι τη δυναμική υποστήριξη του κόσμου της, σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ματς, όπως είναι αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για το 34ο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι της Ζάλγκιρις στη EuroLeague, στο οποίο υπάρχει sold out.

Η ανάρτηση της Ζαλγκίρις

3️⃣4️⃣ @EuroLeague home game SOLDOUTS in a row. We create havoc tonight in @ZalgirioArena ? pic.twitter.com/WPSJibrtXe — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) February 25, 2026

