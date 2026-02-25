Ανάλυση BBC: Ο Τραμπ εμπνέει πατριωτισμό καθώς αντιμετωπίζει μεγάλες πολιτικές αντιξοότητες

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους στο Κογκρέσο

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκφωνεί την ομιλία του για την κατάσταση του Έθνους

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους το βράδυ της Τρίτης, χαιρετίζοντας αυτό που χαρακτήρισε ως μια αμερικανική «μεταστροφή που θα γίνει αισθητή ανά τους αιώνες». Σε μια εποχή που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί πολίτες στις ΗΠΑ είναι δυσαρεστημένοι με την τρέχουσα κατάσταση του έθνους - και με την ηγεσία του Τραμπ - ο Αμερικανός πρόεδρος δεν άφησε καμία υπόνοια αλλαγής πορείας.

Αντ' αυτού, απηύθυνε μια προωθητική κίνηση προς το έθνος, μια πατριωτική κραυγή συσπείρωσης προς τους πιστούς υποστηρικτές του και χλεύασε τους πολιτικούς του αντιπάλους. Η ομιλία του ξεκίνησε με γνώριμες ατάκες. «Το έθνος μας επέστρεψε», είπε. Ήταν η «πιο καυτή» χώρα στον κόσμο. Κάποια στιγμή, αφού κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι δημιούργησαν μια κρίση «προσιτότητας», πρόσθεσε: «Τα πάμε πολύ καλά».

Επεσήμανε την αύξηση των εισοδημάτων, την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς, τις χαμηλότερες τιμές της βενζίνης, τα σύνορα στο Νότο με δραματικά μειωμένη παράνομη διέλευση μεταναστών και τον ελεγχόμενο πληθωρισμό. «Η χώρα μας κερδίζει ξανά», κατέληξε.

Donald Trump John Sauer
AP

Η πρόκληση για τον πρόεδρο είναι ότι τα ποσοστά δημόσιας αποδοχής του κυμαίνονται γύρω στο 40% και το αμερικανικό κοινό θέλει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του. Τον περασμένο μήνα, εκφώνησε μία ομιλία από τον Λευκό Οίκο, όπου έθιξε παρόμοια θέματα και ανέφερε παρόμοια στατιστικά στοιχεία - αλλά δεν έπεισε το κοινό.

Ο πρόεδρος και οι βοηθοί του φαίνεται να ελπίζουν ότι με ένα μεγαλύτερο κοινό στην ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους, το οποίο θα πρέπει να ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια, τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά. Αυτό που δεν έκανε ο Τραμπ σε αυτή την ομιλία, ωστόσο, ήταν να προτείνει νέες πολιτικές.

Στην σχεδόν δίωρη ομιλία του, επανέλαβε μία σειρά από ιδέες, όπως νέους λογαριασμούς συνταξιοδότησης για τους Αμερικανούς της εργατικής τάξης και μια συμφωνία με τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για την παροχή επαρκούς ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους, ώστε να αποφευχθεί το πλήγμα στους καταναλωτές με υψηλότερους λογαριασμούς.

Έκανε νέες προτάσεις για άλλες, παλαιότερες ιδέες, όπως ένα σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης που παρέχει άμεσες πληρωμές σε Αμερικανούς για την κάλυψη των ασφαλίστρων, έναν νόμο που απαιτεί από όλους τους ψηφοφόρους να αποδεικνύουν την υπηκοότητά τους και την απαγόρευση της χορήγησης εμπορικών αδειών οδήγησης σε παράνομους μετανάστες.

State of the Union

H Mελάνια Τραμπ και ο γιος τους Μπάρον παρακολουθούν την ομιλία του Αμερικανού προέδρου

ΑΡ

Δεσμεύτηκε επίσης να συνεχίσει να προωθεί το ευρύ δασμολογικό του καθεστώς, ακόμη και παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της περασμένης Παρασκευής που κατήργησε πολλούς από τους δασμούς που είχε επιβάλει προηγουμένως. Τρεις από τους δικαστές που είχαν αποφανθεί κατά του προέδρου παρέμειναν άφωνοι καθώς παρακολουθούσαν από την πρώτη σειρά.

Σε μια ομιλία που διακοπτόταν συχνά από τους Ρεπουμπλικάνους που βρίσκονταν στο πλήθος και ζητωκραύγαζαν, η συζήτηση του Τραμπ για τους δασμούς προκάλεσε μουρμουρητά από τους Δημοκρατικούς και άβολες σιωπές από τους Ρεπουμπλικάνους, πολλοί από τους οποίους ανησυχούσαν για το οικονομικό κόστος και την απειλή που θα μπορούσε να αποτελέσει η έλλειψη δημοτικότητάς τους στο κοινό για τις εκλογικές τους πιθανότητες.

Οι δασμοί μπορεί να ρούφηξαν τον αέρα στην αίθουσα σημειώνει το BBC, όταν ο Τραμπ όμως στράφηκε στο θέμα της μετανάστευσης, το κλίμα ζεστάθηκε. Η αναφορά του Τραμπ σε αυτό που χαρακτήρισε απειλή από «παράνομους αλλοδαπούς» προκάλεσαν μερικά από τα πιο βροντερά χειροκροτήματα από τους Ρεπουμπλικάνους στην αίθουσα και θυμωμένες φωνές και παγωμένα βλέμματα από τους Δημοκρατικούς.

Το ζήτημα της μετανάστευσης ήταν ένα από τα πολιτικά δυνατά σημεία του Τραμπ, αλλά ο υπερβολικός ζήλος στην επιβολή του νόμου στη Μινεάπολη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, έχει διαβρώσει σημαντικά τη θέση του.

Ο πρόεδρος δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτούς τους θανατηφόρους πυροβολισμούς - ή στην «ηπιότερη προσέγγιση» στην επιβολή του νόμου, όπως είχε υπονοήσει, ότι μπορεί να χρειαστεί μετά. Αντίθετα, η ομιλία του Τραμπ, με επίκεντρο τα εγκλήματα που διαπράττονται από παράτυπους μετανάστες - δολοφονίες, ατυχήματα και διαφθορά - ήταν μια προσπάθεια να αλλάξει την ατζέντα.

«Το μόνο πράγμα που στέκεται ανάμεσα στους Αμερικανούς και τα ορθάνοιχτα σύνορα αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι μεγάλοι Ρεπουμπλικάνοι πατριώτες μας στο Κογκρέσο», είπε. Αυτή ήταν μια σιωπηρή αναγνώριση ότι σε λίγο περισσότερο από οκτώ μήνες, οι Αμερικανοί θα κατευθυνθούν στις κάλπες στις ενδιάμεσες εκλογές που θα καθορίσουν τη σύνθεση και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Όπως συμβαίνει συνήθως με αυτές τις ομιλίες στο Κογκρέσο, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πρόεδρος, η εξωτερική πολιτική τείνει να περνάει σε δεύτερη μοίρα. Παρά την μαζική συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων κοντά στο Ιράν, ο Τραμπ δεν έκανε πολλά για να πείσει το αμερικανικό κοινό ότι ήταν απαραίτητη μια διαρκής στρατιωτική δράση των ΗΠΑ.

Προς το παρόν, οι πολιτικοί άνεμοι πνέουν εναντίον του προέδρου. Αλλά ο Τραμπ μπορεί να πιστεύει ότι η διάθεση του κοινού είναι έτοιμη για μια αλλαγή. Ίσως είναι πεπεισμένος ότι οι Αμερικανοί θα αρχίσουν να αισθάνονται τα οικονομικά οφέλη των πολιτικών του. Ή ίσως πιστεύει ότι η διάθεση θα αλλάξει, με ένα ανανεωμένο αίσθημα πατριωτισμού, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τα 250α γενέθλια του έθνους αυτό το καλοκαίρι.

Η ομιλία του, με επικλήσεις σε στρατιωτικούς ήρωες και παίκτες χόκεϊ που κατέκτησαν χρυσά μετάλλια στο κοινό, θα μπορούσε να υπονοήσει ότι πρόκειται για ένα πολιτικό στοίχημα που είναι αποφασισμένος να κερδίσει.

