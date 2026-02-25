ΗΠΑ: Οικονομία και εξωτερική πολιτική στην ατζέντα της ομιλίας Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους

Οι ΗΠΑ είναι «πλουσιότερες» και «ισχυρότερες παρά ποτέ», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Newsbomb

ΗΠΑ: Οικονομία και εξωτερική πολιτική στην ατζέντα της ομιλίας Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τα επιτεύγματά του, σχεδόν ένα χρόνο μετά την επιστροφή του στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025, ξεκινώντας την ομιλία του για την «Κατάσταση της ένωσης» ενώπιον των μελών και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

«Το έθνος μας επέστρεψε μεγαλύτερο, καλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο παρά ποτέ» και πλέον έχει αρχίσει «η χρυσή εποχή της Αμερικής», διαβεβαίωσε.

Η παραδοσιακή ομιλία, η πρώτη της δεύτερης θητείας του επιχειρηματία στην προεδρία, έχει την ιδιαιτερότητα πως εκφωνείται τη χρονιά που οι ΗΠΑ εορτάζουν την επέτειο των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους, τον Ιούλιο.

Δείτε live την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ

Οι ΗΠΑ έλαβαν από τη Βενεζουέλα «πάνω από 80 εκατ. βαρέλια πετρελαίου»

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε οι ΗΠΑ έλαβαν πάνω από ογδόντα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη «νέα φίλη και εταίρο μας».

«Λάβαμε από τη νέα φίλη και εταίρο μας, τη Βενεζουέλα, πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», σημείωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής ομιλίας του στο Καπιτώλιο.

Η χώρα «κερδίζει ξανά»

Ο πρόεδρος των ανακοίνωσε ότι θα απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, την ανώτατη πολιτική τιμητική διάκριση της χώρας, στον Κόνορ Χέλεμπαϊκ, τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας ανδρών χόκεϊ των ΗΠΑ και χρυσό ολυμπιονίκη.

Ο Χέλεμπαϊκ, βασικός γκολκίπερ ομάδας των ΗΠΑ και παίκτης των Winnipeg Jets στο NHL, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου των ΗΠΑ στο ανδρικό ολυμπιακό χόκεϊ από το 1980.

«Σύντομα θα απονείμω στον Κόνορ την υψηλότερη πολιτική τιμή της χώρας μας… το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας. Μεγάλοι αθλητές το έχουν λάβει — οι καλύτεροι — και πιστεύω ότι το αξίζει», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την Κατάσταση του Έθνους.

Νωρίτερα στην ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την ανδρική ομάδα χόκεϊ, προκειμένου να ενισχύσει το επιχείρημά του ότι η χώρα «κερδίζει ξανά».

«Η χώρα μας κερδίζει ξανά. Στην πραγματικότητα, κερδίζουμε τόσο πολύ που δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τα μέλη της ομάδας να εισέλθουν στην αίθουσα.

Οι αθλητές, φορώντας σκούρα μπλε πουλόβερ με την αμερικανική σημαία και τα μετάλλιά τους, μπήκαν στον χώρο των επισήμων και καταχειροκροτήθηκαν από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, ενώ ακούστηκαν συνθήματα «USA!».

Η ομάδα είχε προηγουμένως επισκεφθεί τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Τρίτης. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της USA Hockey, ορισμένοι παίκτες δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν λόγω του προγράμματος των αγώνων του NHL, το οποίο συνεχίζεται την Τετάρτη.

Με μπροστάρη τον Βανς στον «πόλεμο κατά της απάτης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναθέτει επισήμως στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς την ηγεσία της πρωτοβουλίας του Λευκού Οίκου με τίτλο «Πόλεμος κατά της Απάτης», η οποία, όπως είπε, έχει ξεκινήσει εδώ και τέσσερις μήνες.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την Κατάσταση του Έθνους, όπου ο Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί εκτεταμένης απάτης στη Μινεσότα, κάνοντας ειδική αναφορά στη σομαλοαμερικανική κοινότητα της πολιτείας.

«Δεν υπάρχει πιο εντυπωσιακό παράδειγμα από τη Μινεσότα, όπου μέλη της σομαλικής κοινότητας λεηλάτησαν περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια από τους Αμερικανούς φορολογούμενους», υποστήριξε. «Έχουμε όλα τα στοιχεία και, στην πραγματικότητα, το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για παρόμοια φαινόμενα απάτης στην Καλιφόρνια, τη Μασαχουσέτη και το Μέιν. Οι αναφορές του στη Μινεσότα συνδέονται με υποθέσεις φερόμενης απάτης σε κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες είχαν έρθει στο φως το 2022 και επανήλθαν στην επικαιρότητα στα τέλη του 2025.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2026

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Πάνω από 16.000 παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε τρεις ημέρες σε όλη τη χώρα

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης

04:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οικονομία, δασμοί και εξωτερική πολιτική στην ατζέντα της ομιλίας Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους - Δείτε LIVE

03:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για κτηματολογικές αγωγές, μεταλλεία και Ζάππειο

03:18ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από κατολισθήσεις – Συγκλονιστικές εικόνες

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός από πυρά και ο δράστης

02:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Τεχεράνη δηλώνει ότι μια συμφωνία «είναι εφικτή» πριν από τις νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

01:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στην ομιλία Τραμπ

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τρελαίνει κόσμο η Μπόντο, πέταξε εκτός την Ίντερ - Εύκολα η Νιουκάστλ

23:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ενέδρα» σε αστυνομικούς της Νέας Υόρκης - Δέχθηκαν επίθεση με χιονόμπαλες

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Είπε... αντίο με ψηλά το κεφάλι

23:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στη Μασαχουσέτη - Έφτασε τα 90 εκατοστά το χιόνι

23:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0 - (Τελικό) - Πάλεψε αλλά αποκλείστηκε

23:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες μακροχρόνιες συμφωνίες για τον Κάθετο Διάδρομο εξασφάλισε η Atlantic SEE LNG Trade

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες στη Γαλλία: Πλησίασε τους 30°C εν μέσω του χειμώνα

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Έκαψαν ομοίωμα του Τραμπ στο καρναβάλι - Ταξιδιωτική οδηγία ως «επικίνδυνη για Αμερικανούς» εισηγήθηκε το παράρτημα Ελλάδας των Ρεπουμπλικανών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:11ΚΟΣΜΟΣ

Τέμπη: «Παραλύει» η χώρα στις 28 Φεβρουαρίου - Ποιοι θα απεργήσουν

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το «έξυπνο» κόλπο κτηνοτρόφου με τα ροζ πρόβατα που έγινε viral

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Δικυκλιστής χτύπησε σε κολώνα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Είπε... αντίο με ψηλά το κεφάλι

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

04:32ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Πάνω από 16.000 παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε τρεις ημέρες σε όλη τη χώρα

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δώδεκα αμερικανικά stealth F-22 προσγειώθηκαν στο Ισραήλ

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Έκαψαν ομοίωμα του Τραμπ στο καρναβάλι - Ταξιδιωτική οδηγία ως «επικίνδυνη για Αμερικανούς» εισηγήθηκε το παράρτημα Ελλάδας των Ρεπουμπλικανών

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο λόγω... γεμάτων ταμιευτήρων και ισχυρών ανέμων

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο που επέβαιναν καλόγριες στην ΠΑΘΕ

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Νηστεία της Σαρακοστής: Πόσο διαρκεί, τι απαγορεύεται και οι εξαιρέσεις - Γιατί τρώμε ελιές αλλά όχι λάδι

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραμένει σοβαρή η κατάσταση της 15χρονης που υπέστη εγκαύματα στα μάτια από σπρέι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ