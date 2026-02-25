ΗΠΑ: Οικονομία και εξωτερική πολιτική στην ατζέντα της ομιλίας Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τα επιτεύγματά του, σχεδόν ένα χρόνο μετά την επιστροφή του στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025, ξεκινώντας την ομιλία του για την «Κατάσταση της ένωσης» ενώπιον των μελών και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

«Το έθνος μας επέστρεψε μεγαλύτερο, καλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο παρά ποτέ» και πλέον έχει αρχίσει «η χρυσή εποχή της Αμερικής», διαβεβαίωσε.

Η παραδοσιακή ομιλία, η πρώτη της δεύτερης θητείας του επιχειρηματία στην προεδρία, έχει την ιδιαιτερότητα πως εκφωνείται τη χρονιά που οι ΗΠΑ εορτάζουν την επέτειο των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους, τον Ιούλιο.

Οι ΗΠΑ έλαβαν από τη Βενεζουέλα «πάνω από 80 εκατ. βαρέλια πετρελαίου»

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε οι ΗΠΑ έλαβαν πάνω από ογδόντα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη «νέα φίλη και εταίρο μας».

«Λάβαμε από τη νέα φίλη και εταίρο μας, τη Βενεζουέλα, πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», σημείωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής ομιλίας του στο Καπιτώλιο.

Η χώρα «κερδίζει ξανά»

Ο πρόεδρος των ανακοίνωσε ότι θα απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, την ανώτατη πολιτική τιμητική διάκριση της χώρας, στον Κόνορ Χέλεμπαϊκ, τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας ανδρών χόκεϊ των ΗΠΑ και χρυσό ολυμπιονίκη.

Ο Χέλεμπαϊκ, βασικός γκολκίπερ ομάδας των ΗΠΑ και παίκτης των Winnipeg Jets στο NHL, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου των ΗΠΑ στο ανδρικό ολυμπιακό χόκεϊ από το 1980.

«Σύντομα θα απονείμω στον Κόνορ την υψηλότερη πολιτική τιμή της χώρας μας… το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας. Μεγάλοι αθλητές το έχουν λάβει — οι καλύτεροι — και πιστεύω ότι το αξίζει», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την Κατάσταση του Έθνους.

Νωρίτερα στην ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την ανδρική ομάδα χόκεϊ, προκειμένου να ενισχύσει το επιχείρημά του ότι η χώρα «κερδίζει ξανά».

«Η χώρα μας κερδίζει ξανά. Στην πραγματικότητα, κερδίζουμε τόσο πολύ που δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τα μέλη της ομάδας να εισέλθουν στην αίθουσα.

Οι αθλητές, φορώντας σκούρα μπλε πουλόβερ με την αμερικανική σημαία και τα μετάλλιά τους, μπήκαν στον χώρο των επισήμων και καταχειροκροτήθηκαν από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, ενώ ακούστηκαν συνθήματα «USA!».

Η ομάδα είχε προηγουμένως επισκεφθεί τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Τρίτης. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της USA Hockey, ορισμένοι παίκτες δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν λόγω του προγράμματος των αγώνων του NHL, το οποίο συνεχίζεται την Τετάρτη.

Με μπροστάρη τον Βανς στον «πόλεμο κατά της απάτης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναθέτει επισήμως στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς την ηγεσία της πρωτοβουλίας του Λευκού Οίκου με τίτλο «Πόλεμος κατά της Απάτης», η οποία, όπως είπε, έχει ξεκινήσει εδώ και τέσσερις μήνες.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την Κατάσταση του Έθνους, όπου ο Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί εκτεταμένης απάτης στη Μινεσότα, κάνοντας ειδική αναφορά στη σομαλοαμερικανική κοινότητα της πολιτείας.

«Δεν υπάρχει πιο εντυπωσιακό παράδειγμα από τη Μινεσότα, όπου μέλη της σομαλικής κοινότητας λεηλάτησαν περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια από τους Αμερικανούς φορολογούμενους», υποστήριξε. «Έχουμε όλα τα στοιχεία και, στην πραγματικότητα, το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για παρόμοια φαινόμενα απάτης στην Καλιφόρνια, τη Μασαχουσέτη και το Μέιν. Οι αναφορές του στη Μινεσότα συνδέονται με υποθέσεις φερόμενης απάτης σε κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες είχαν έρθει στο φως το 2022 και επανήλθαν στην επικαιρότητα στα τέλη του 2025.

