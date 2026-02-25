Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της φορολοταρίας για τον μήνα Φεβρουάριο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

Η κλήρωση εφαρμόζει το νέο πλαίσιο λειτουργίας της φορολοταρίας, σύμφωνα με το οποίο κάθε μήνα αναδεικνύονται συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ

50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Πριν από κάθε κλήρωση, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr) εφαρμογή όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν τον αριθμό των λαχνών που τους αντιστοιχούν. Η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Πώς καταβάλλονται τα χρήματα

Η καταβολή των επάθλων γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ. Τα ποσά πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στο myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία». Ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του νικητή.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς δεν έχει δηλώσει λογαριασμό, του παρέχεται προθεσμία τριών μηνών από την επόμενη ημέρα της κλήρωσης για να τον δηλώσει. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά τη δήλωση, χωρίς τόκους.

Εάν δεν δηλωθεί λογαριασμός εντός της προθεσμίας, το έπαθλο θεωρείται αδιάθετο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ο νικητής έχει αποβιώσει πριν από την καταβολή του ποσού.

Διαβάστε επίσης