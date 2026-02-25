Αίγιο: «Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο

Λάβρος ήταν ο πατέρας ενός εκ των θυμάτων του 46χρονου στο Αίγιο, ο οποίος έβαλε εναντίον τους με καραμπίνα. Όπως είπε, «είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά».

Οι τέσσερις έφηβοι πυροβολήθηκαν πισώπλατα από έναν 46χρονο, γιατί όπως ισχυρίστηκε έκαναν φασαρία! Ο δράστης ήρθε αντιμέτωπος με την οργή των οικογενειών των παιδιών έξω από το δικαστικό μέγαρο στο Αίγιο, όπου προσπάθησαν να του επιτεθούν, αλλά τους συγκράτησαν οι αστυνομικοί. Από τον ανακριτή ζήτησε κι έλαβε προθεσμία και θα επιστρέψει αύριο (26/2) για να απολογηθεί, και κατόπιν είναι πιθανό να κριθεί προφυλακιστέος.

Ο Σταύρος Αντωνίου, πατέρας ενός εκ των ανήλικων θυμάτων, μίλησε στο Mega για το σοκαριστικό περιστατικό: «Το παιδί μου κι όλα τα παιδιά είναι σε κατάσταση σοκ. Αυτή τη στιγμή στο σώμα του ο γιος μου έχει 10 σκάγια, στο χειρουργείο βγάλαμε τα δύο». Ο ίδιος είπε ότι υπάρχει παιδί που έχει φάει πιο πολλά σκάγια και ότι ο δράστης πυροβόλησε δύο φορές πάνω στα παιδιά, που δέχτηκαν τα βλήματα πισώπλατα.

Όπως είπε ο κ. Αντωνίου, δεν δύναται να αφαιρεθούν όλα τα σκάγια από το σώμα του γιου του και θα μείνει «μια ζωή με τα υπόλοιπα σκάγια στα πόδια του» διότι οι γιατροί δεν κατάφεραν να τα αφαιρέσουν μιας και «όσο ανοίγεις το δέρμα για τα να βγάλεις, τόσο αυτά μετακινούνται». Οι γιατροί τον διαβεβαίωσαν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του, ωστόσο, ίσως παρουσιάσει φλεγμονές στα σημεία που έχουν παραμείνει τα σκάγια.

«Χάνει και το σχολείο, με το ζόρι περπατάει»

Εκτός από τα ψυχικά τραύματα, ο γιος του θα παραμείνει κλινήρης για το επόμενο διάστημα. «Περπατάει πολύ λίγο διότι έχει κάνει χειρουργείο στο γόνατο, έχει ράμματα» πρόσθεσε και τόνισε ότι ο γιος του θα μείνει μακριά από τις σχολικές του υποχρεώσεις.

Για το συμβάν ο κ. Αντωνίου ήταν ξεκάθαρος. «Ο γιος μου, μού είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που περνούσαν από εκεί. Δεν σταμάτησαν καθόλου και δέχτηκαν από πίσω δύο πυροβολισμούς. Δεν είχαν ακούσει κάποιον να λέει κάτι, δεν το περίμεναν. Ο δικός μου ήρθε με αίματα στο σπίτι, τα άλλα τρία πήγαν κατευθείαν στο νοσοκομείο» δήλωσε στη συνέχεια ο πατέρας.

«Ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση»

Ο κ. Αντωνίου είπε ότι σύμφωνα και με το πόρισμα της Αστυνομίας πρόκειται για «απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση» προσθέτοντας ότι «ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά».

Το συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Φιλοποίμενος, όταν τα παιδιά κατέβαιναν τα σκαλιά της, κι ο 46χρονος ισχυρίστηκε ότι έκαναν φασαρία. Έτσι, πήρε την καραμπίνα του, κι αποφάσισε να τους πυροβολήσει -πισώπλατα- σύμφωνα με την καταγγελία τους. Ο δράστης αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

