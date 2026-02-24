Αίγιο: Την Πέμπτη στον ανακριτή ο 47χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους - Έλαβε προθεσμία

Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο 47χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τέσσερις ανηλίκους, επειδή έκαναν φασαρία, στο Αίγιο.

Ο δράστης έφτασε στο δικαστικό μέγαρο υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, ενώ εκεί βρίσκονταν και συγγενείς και φίλοι των παιδιών που τον αποδοκίμασαν έντονα.

Αφού έλαβε την προθεσμία από τον ανακριτή, οι αστυνομικοί φυγάδευσαν τον 47χρονο από την πίσω πόρτα του μεγάρου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 47χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ κατά την απολογία του ισχυρίστηκε πως τον «ενοχλούσαν οι φωνές, ήταν έντονες».

«Έχω μικρό παιδί και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Πήρα την καραμπίνα και πυροβόλησα για να τους τρομάξω. Δεν ήθελα να τους τραυματίσω», υποστήριξε επιπλέον.

Εκτός κινδύνου τα παιδιά

Σημειώνεται ότι, από τα σκάγια τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις ανήλικοι και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ ο τέταρτος, που έφερε περισσότερα τραύματα στα πόδια, διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας όλων χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου.

