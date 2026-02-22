Αίγιο: Ο 47χρονος πυροβόλησε τους ανήλικους επειδή... έκαναν φασαρία - Χειρουργήθηκε ο 15χρονος

Οι 4 νεαροί που πυροβολήθηκαν εν ψυχρώ από έναν 47χρόνο στο Αίγιο επειδή έκαναν φασαρία, βρίσκονται ακόμη υπό νοσηλεία, ενώ ο ένας εξ αυτών, ο 15χρονος, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο χειρουργήθηκε σήμερα και είναι καλύτερα στην υγεία του.

Ο 47χρονος άνδρας που σόκαρε το Αίγιο ανοίγοντας πυρ κατά των τεσσάρων παιδιών, βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας και αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Πυροβόλησε επειδή ενοχλήθηκε από τη φασαρία

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 47χρονος, ενοχλημένος από τη φασαρία που έκαναν τα παιδιά, παίρνει την καραμπίνα στα χέρια, βγαίνει στο μπαλκόνι και ανοίγει πυρ κατά τεσσάρων ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα μάλιστα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί ήταν σε ευθεία βολή. Ο ίδιος ομολόγησε την πράξη του, δίνοντας τη δική του εκδοχή στους αστυνομικούς για το πώς συνέβησαν όλα.

«Με ενοχλούσαν οι φωνές, ήταν έντονες. Έχω μικρό παιδί και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Πήρα την καραμπίνα και πυροβόλησα για να τους τρομάξω. Δεν ήθελα να τους τραυματίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σύζυγος του δράστη στέκεται στο πλευρό του, ενώ μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega είπε: «Τώρα εδώ είμαι μαζί του. Είναι εντάξει, αλλά τώρα είμαστε πολύ συγχυσμένοι».

Τα παιδιά δεν είδαν κανέναν

Τα παιδιά, οι τέσσερις φίλοι που είχαν βγει την Παρασκευή το βράδυ για να διασκεδάσουν, κατέβαιναν τα σκαλιά της Φιλοποίμενος, όταν ξαφνικά δέχτηκαν τους πυροβολισμούς.

Η αδελφή του 16χρονου είπε: «Τα παιδιά είχανε βγει βόλτα, συμμαθητές ήτανε, κατεβαίναν τα σκαλάκια για να πάνε για παραλία στη Φιλοποίμενος και ξαφνικά δεχτήκαν πυροβολισμούς, μάλλον από κάποιο σπίτι. Δεν είδαν κανέναν, τα παιδιά αρχίσαν και έτρεχαν».

Στο σημείο επικράτησε πανικός.

Το παιδί μου είχε αίματα

«Δεν έχουν καταλάβει ούτε τα ίδια… Τα παιδιά είχανε βγει μια βόλτα νωρίς, δέκα η ώρα, και όπως περπατούσαν, κάποιος πυροβόλησε πισώπλατα. Χωρίς να διαπληκτιστούν με κάποιον, να πουν ότι έχει γίνει κάτι, προηγήθηκε κάτι. Δεν πιστέψανε καν ότι κάποιος τους έχει πυροβολήσει. Δηλαδή ο δικός μου έφυγε με τα πόδια και ήρθε στο σπίτι. Πίστευε ότι κάποιος έχει ρίξει δυναμιτάκια και ακούστηκε το μπαμ μπαμ. Το παιδί με το που ήρθε στο σπίτι είδε τα αίματα, εκεί κατάλαβε ότι κάτι γίνεται, δεν ήτανε το μπαμ μπαμ απ’ τα δυναμιτάκια», σημείωσε ο πατέρας του 15χρονου.

Βρέθηκε η καραμπίνα

Ο δράστης πέταξε την καραμπίνα με την οποία πυροβόλησε τους ανήλικους σε ποτάμι. Οι έρευνες των Αρχών απέδωσαν καρπούς και το όπλο βρέθηκε στις εκβολές του ποταμού Φοίνικα στη δυτική Αιγιαλεία. Ο τηλεοπτικός σταθμός Mega έφερε στο φως της δημοσιότητας σχετική φωτογραφία.

