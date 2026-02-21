Αίγιο: Συνελήφθη ο άνδρας που πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανήλικους

Χειροπέδες πέρασαν σήμερα το απόγευμα (21/02) αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγίου στον δράστη που πυροβόλησε τέσσερα ανήλικα αγόρα το βράδυ της Παρασκευής, στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος, τραυματίζοντάς τα.

Ο 45χρονος συλληφθείς αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news ομολόγησε την πράξη του.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής, οι τέσσερις ανήλικοι περπατούσαν αμέριμνοι κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος όταν, δέχτηκαν ξαφνικά πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου οι τρεις ενώ ο ένας μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, με πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια του.

Μάλιστα σύμφωνα με τον πατέρα του θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

