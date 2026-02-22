Αίγιο: Στη θάλασσα πέταξε το όπλο ο δράστης που πυροβόλησε εναντίον 4 παιδιών επειδή έκαναν φασαρία

Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας τεσσάρων ανηλίκων, που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Αιγίου.

Από την κατάθεση που έδωσε ο συλληφθείς δράστης, προκύπτει ότι το όπλο που χρησιμοποίησε (καραμπίνα), το πέταξε στη θάλασσα την ίδια ημέρα του περιστατικού, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το aigiovoice.gr.

Η Ασφάλεια Αιγίου, σε συνεργασία με το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου, αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες στη θαλάσσια περιοχή προκειμένου να εντοπιστεί το όπλο και να εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Παράλληλα, κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο ακόμη όπλα: ένα αεροβόλο και μία καραμπίνα. Επιπλέον, στο παιδικό δωμάτιο του σπιτιού βρέθηκαν δύο φυσίγγια, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σημασία δίνεται και στα ευρήματα από το σημείο όπου τραυματίστηκαν οι ανήλικοι. Η Ασφάλεια προχώρησε στο «ξήλωμα» καφάο που έφερε εμφανή σημάδια από σκάγια, προκειμένου να αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε ευθεία βολή προς το σημείο όπου βρίσκονταν τα παιδιά.

Φαίνεται πως πριν από το περιστατικό οι ανήλικοι έκαναν φασαρία και πετούσαν δυναμιτάκια στην περιοχή, γεγονός που ενόχλησε τον δράστη. Ο 46χρονος φέρεται να βγήκε στο μπαλκόνι της οικίας του και να πυροβόλησε προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Ο ένας από τους νεαρούς θα χειρουργηθεί στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο.

Οι έρευνες της Ασφάλειας Αιγιαλείας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών και την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης.