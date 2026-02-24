Αίγιο: Στον ανακριτή σήμερα ο άνδρας που πυροβόλησε τους ανήλικους

Στον ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα ο 47χρονος άνδρας που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους στο Αίγιο, επειδή... έκαναν φασαρία.

Ο δράστης έχει συλληφθεί και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ κατά την απολογία του ισχυρίστηκε πως τον «ενοχλούσαν οι φωνές, ήταν έντονες».

«Έχω μικρό παιδί και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Πήρα την καραμπίνα και πυροβόλησα για να τους τρομάξω. Δεν ήθελα να τους τραυματίσω», υποστήριξε επιπλέον.

Εκτός κινδύνου τα παιδιά

Σημειώνεται ότι, από τα σκάγια τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις ανήλικοι και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ ο τέταρτος, που έφερε περισσότερα τραύματα στα πόδια, διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας όλων χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη σύλληψή του

«Συνελήφθη χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 20-02-2026, το βράδυ, στο Αίγιο, τέσσερις ανήλικοι που βρίσκονταν στο σημείο δέχθηκαν πυροβολισμούς από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους από σκάγια κυνηγετικού όπλου. Οι ανήλικοι μετέβησαν με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Άμεσα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας διενήργησαν αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, όπου εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου.

Από τη διερεύνηση της κατεύθυνσης των βολών προέκυψε ότι αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου και σε έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.

Ο συλληφθείς, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/Παράλληλης Έδρα Αιγίου».

