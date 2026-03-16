Ουσία από τα μύρτιλα μείωσε τα σημάδια γήρανσης σε μόλις 28 ημέρες

Μια ένωση που βρίσκεται φυσικά στα μύρτιλα μειώνει τα ορατά σημάδια γήρανσης του δέρματος σε λιγότερο από 1 μήνα.

Newsbomb

Bigstock
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έρευνα έχει δείξει ότι μια κρέμα προσώπου που περιέχει πτεροστιλβένιοπτεροστιλβένη), όταν εφαρμόστηκε δύο φορές την ημέρα για 28 ημέρες, βελτίωσε σημαντικά αρκετούς δείκτες που σχετίζονται με τη γήρανση του δέρματος.

Το πτεροστιλβένιο είναι ένα φυσικό αντιοξειδωτικό, που σχετίζεται με τη ρεσβερατρόλη. Βρίσκεται στα μύρτιλα και σε ορισμένα φυτά και έχει προσελκύσει την επιστημονική προσοχή λόγω των πιθανών αντιφλεγμονωδών και κυτταρικών προστατευτικών επιδράσεών του.

Τι διαπίστωσε μια κλινική δοκιμή 28 ημερών

Οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν την κρέμα με πτεροστιλβένη για 28 ημέρες, μετά τις οποίες οι ερευνητές μέτρησαν διάφορους δείκτες ποιότητας του δέρματος και γήρανσης.

Βασικά ευρήματα περιελάμβαναν βελτιώσεις σε:

  • ορατές λεπτές γραμμές και ρυτίδες
  • σφριγηλότητα και ελαστικότητα του δέρματος
  • ενυδάτωση του δέρματος
  • συνολική απαλότητα του δέρματος

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι αυτές οι βελτιώσεις ήταν μετρήσιμες εντός της περιόδου των 4 εβδομάδων, υποδηλώνοντας ότι η ένωση μπορεί να επηρεάσει τους μηχανισμούς που σχετίζονται με τη γήρανση του δέρματος, όταν εφαρμόζεται απευθείας σε αυτό.

Τι είναι η πτεροστιλβένη και γιατί οι επιστήμονες ενδιαφέρονται γι’ αυτήν

Η πτεροστιλβένη ανήκει σε μια ομάδα φυτικών ενώσεων, που ονομάζονται πολυφαινόλες και οι οποίες είναι γνωστές για τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες.

Αυτά τα μόρια βοηθούν στην εξουδετέρωση του οξειδωτικού στρες, μιας διαδικασίας κατά την οποία ασταθή μόρια, που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες, βλάπτουν τα κύτταρα. Το οξειδωτικό στρες θεωρείται ένας από τους κύριους βιολογικούς παράγοντες γήρανσης του δέρματος.

Οι επιστήμονες έχουν ενδιαφερθεί για την πτεροστιλβένη επειδή φαίνεται να έχει:

  • ισχυρή αντιοξειδωτική δράση
  • αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις
  • την ικανότητα να υποστηρίζει τους κυτταρικούς αμυντικούς μηχανισμούς

Σε σύγκριση με τη ρεσβερατρόλη, ένα ευρύτερα γνωστό αντιοξειδωτικό, η πτεροστιλβένη είναι πιο σταθερή και να απορροφάται καλύτερα από τα κύτταρα (σε εργαστηριακά περιβάλλοντα τουλάχιστον).

μυρτιλα

Πώς το οξειδωτικό στρες συμβάλλει στη γήρανση του δέρματος

Η γήρανση του δέρματος επηρεάζεται τόσο από εσωτερικές βιολογικές διεργασίες όσο και από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Το οξειδωτικό στρες παίζει κεντρικό ρόλο καταστρέφοντας:

  • τις ίνες κολλαγόνου
  • τις δομές ελαστίνης
  • το κυτταρικό DNA
  • τον προστατευτικό φραγμό του δέρματος

Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η βλάβη συμβάλλει σε ορατά σημάδια γήρανσης, όπως ρυτίδες, μειωμένη ελαστικότητα, ανομοιόμορφο τόνο δέρματος και ξηρότητα.

Τα αντιοξειδωτικά στα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας στοχεύουν στην μείωση αυτής της βλάβης, εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες και υποστηρίζοντας τους φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης του δέρματος.

Γιατί τα αντιοξειδωτικά μελετώνται ευρέως στη δερματολογία

Τα αντιοξειδωτικά έχουν γίνει ένα σημαντικό επίκεντρο της δερματολογικής έρευνας, επειδή στοχεύουν σε βιολογικές διεργασίες, που σχετίζονται με τη φωτογήρανση και την περιβαλλοντική βλάβη.

Συνήθη αντιοξειδωτικά συστατικά, που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα δέρματος:

  • βιταμίνη C
  • βιταμίνη E
  • νιασιναμίδη
  • ρεσβερατρόλη
  • πολυφαινόλες από φυτά

Η πτεροστιλβένη διερευνάται ως μια άλλη υποψήφια ουσία σε αυτήν την κατηγορία λόγω της πιθανής ικανότητάς της να προστατεύει τα κύτταρα του δέρματος από το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή.

Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα για την αντιγηραντική περιποίηση του δέρματος

Ενώ τα αποτελέσματα της δοκιμής 28 ημερών είναι πολλά υποσχόμενα, οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, για να επιβεβαιωθούν οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις και οι βέλτιστες συγκεντρώσεις της πτεροστιλβένης στα προϊόντα περιποίησης δέρματος.

Οι βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις στην εμφάνιση του δέρματος δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι η ένωση μπορεί να αντιστρέψει μόνιμα τις διαδικασίες γήρανσης. Ωστόσο, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι μπορεί να είναι μια χρήσιμη προσθήκη σε σκευάσματα περιποίησης δέρματος με βάση τα αντιοξειδωτικά.

Η δερματολογική έρευνα επικεντρώνεται όλο και περισσότερο σε συστατικά που προστατεύουν τα κύτταρα του δέρματος από τις περιβαλλοντικές βλάβες, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις φυσιολογικές διαδικασίες επιδιόρθωσης.

μυρτιλα

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η πτεροστιλβένη η ίδια με τη ρεσβερατρόλη;

Όχι. Η πτεροστιλβένη και η ρεσβερατρόλη είναι συγγενικά αντιοξειδωτικά που ανήκουν στην ίδια χημική οικογένεια (πολυφαινόλες), αλλά η πτεροστιλβένη έχει μια ελαφρώς διαφορετική μοριακή δομή που μπορεί να βελτιώσει τη σταθερότητα και την κυτταρική απορρόφηση.

Μπορεί η κατανάλωση μύρτιλων να βελτιώσει τη γήρανση του δέρματος με τον ίδιο τρόπο;

Τα μύρτιλα περιέχουν αντιοξειδωτικά, συμπεριλαμβανομένης της πτεροστιλβένης, αλλά οι συγκεντρώσεις που φτάνουν στο δέρμα μετά την πέψη είναι πολύ χαμηλότερες από εκείνες που μπορούν να παρασχεθούν μέσω στοχευμένων τοπικών σκευασμάτων.

Είναι αποδεδειγμένο ότι τα αντιοξειδωτικά προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας μειώνουν τις ρυτίδες;

Ορισμένα αντιοξειδωτικά, όπως η βιταμίνη C και τα ρετινοειδή, έχουν ισχυρότερα κλινικά στοιχεία για τη βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος. Νέες ενώσεις, όπως η πτεροστιλβένη, εξακολουθούν να μελετώνται.

Μετά από πόσο καιρό βλέπει κανείς αποτελέσματα στο δέρμα;

Πολλές δερματολογικές μελέτες αξιολογούν τα αποτελέσματα σε διάστημα 4 έως 12 εβδομάδων, διάρκεια που αντικατοπτρίζει τον χρόνο που απαιτείται για την κανονική ανανέωση των κυττάρων του δέρματος.

Συμπέρασμα

Μια δοκιμή έδειξε ότι μια κρέμα προσώπου που περιέχει το αντιοξειδωτικό πτεροστιλβένη (από μύρτιλα) μπορεί να βελτιώσει τα ορατά σημάδια γήρανσης του δέρματος, όταν χρησιμοποιείται δύο φορές την ημέρα για 28 ημέρες. Οι συμμετέχοντες στην μελέτη παρουσίασαν βελτιώσεις στις ρυτίδες, την ενυδάτωση και τη σφριγηλότητα του δέρματος κατά τη σύντομη περίοδο της δοκιμής.
Ενώ τα ευρήματα ήταν πολλά υποσχόμενα, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα μακροπρόθεσμα οφέλη και να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο η πτεροστιλβένη συγκρίνεται με τα καθιερωμένα συστατικά περιποίησης της επιδερμίδας.

Πηγές:
sciencedaily.com
womenshealthmag.com
bestlifeonline.com
aad.org
harvard.edu

Σχόλια
