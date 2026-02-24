Αίγιο: Τι υποστηρίζει ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται από ένταση στα δικαστήρια

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ο 46χρονος που τραυμάτισε τους ανήλικους
  • Ένας 46χρονος στο Αίγιο πυροβόλησε τέσσερα ανήλικα αγόρια το βράδυ της Παρασκευής επειδή έκαναν φασαρία κοντά στο σπίτι του.
  • Τα παιδιά τραυματίστηκαν από σκάγια κυνηγετικού όπλου, με έναν 17χρονο να έχει 12 σκάγια στα πόδια του και να παρουσιάζει σοβαρά τραύματα.
  • Ο δράστης ισχυρίζεται ότι πυροβόλησε στον αέρα χωρίς να δει τα παιδιά και ζητά συγγνώμη, ενώ ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας.
  • Στο σπίτι του 46χρονου βρέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου και παρέδωσε αυτοβούλως παράνομα όπλα.
  • Ο 46χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται από ένταση στα δικαστήρια.
Έντονη οργή κυριάρχησε το πρωί της Τρίτης (24/02) στα δικαστήρια του Αιγίου για τον 46χρονο άνδρα, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής πυροβόλησε τέσσερα ανήλικα αγόρια, απλώς επειδή «έκαναν… φασαρία».

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής όταν τα παιδιά επέστρεφαν από το φροντιστήριο γύρω στις 22:30 και πέρασαν μπροστά από το σπίτι του 46χρονου, όπου διαμένει με τη σύζυγό του και το μόλις 18 μηνών παιδί τους. Χωρίς δισταγμό, ο δράστης πυροβόλησε δύο φορές, υποστηρίζοντας ο ίδιος ότι «στον αέρα», ενώ οι συγγενείς των παιδιών ισχυρίζονται ότι τα πυρά ήταν ευθεία βολή.

«Πήγα στο νοσοκομείο. Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν τρία παιδιά ξαπλωμένα, τα πόδια του ενός να έχουν γίνει κατακόκκινα, να έχουν αίματα. Η φόρμα του κατακόκκινη όλη μες στα αίματα, το άλλο το παιδί να μην μπορεί να κάτσει, είχε χτυπήματα πίσω», περιέγραψε στο Mega η αδελφή ενός εκ των παιδιών. Στη συνέχεια προσέθεσε: «Στην αρχή ένιωσαν αυτό, ότι κάτι τους ακουμπάει. Και επειδή μες στην αδρεναλίνη έτρεχαν, τρέξανε πάρα πολύ μακριά, όταν σταμάτησαν, τότε άρχισαν να καίγονται. Άρχισαν να καθαρίζουν τις πληγές τους, ο 17χρονος άρχισε να βγάζει τις πληγές μόνος του με τα χέρια του. Ο αδερφός μου έτσουζε πάρα πολύ, το άλλο το παιδί το έφεραν σηκωτό».

Και στα τέσσερα παιδιά εντοπίστηκαν τραύματα από σκάγια κυνηγετικού όπλου. Μάλιστα, στον γιο του κύριου Αντωνίου βρέθηκαν 12 σκάγια στα δύο πόδια. «Δεν μπορεί ακόμα να συνέλθει. Ακούει πυροβολισμούς στον ύπνο. Πονάνε, γιατί τα σκάγια έχουν μείνει μέσα. Μόνο δύο καταφέραμε να βγάλουμε. Βρίσκουμε ακόμα σκάγια στα ρούχα και στα παπούτσια των παιδιών», ανέφερε η μητέρα τους στο Mega.

Μέσω του δικηγόρου του, ο 46χρονος υποστηρίζει ότι δεν αντιλήφθηκε τα παιδιά που βρίσκονταν μπροστά του. «Ζητάει συγγνώμη για την δράση του, είναι μετανιωμένος, δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν είχε ανθρώπους μπροστά του όταν έριξε τις 2 βολές. Δεν είχε οπτική επαφή με ανθρώπους».

Ο Γιάννης Γλύκας, δικηγόρος του δράστη, μιλώντας στο Live News τόνισε ότι ο πελάτης του είναι «συντετριμμένος». «Δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση. Για λόγους σεβασμού του λειτουργήματος, δεν θέλω να εκφράσω την υπερασπιστική γραμμή. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός, λόγω της κυνηγετικής καραμπίνας και των φυσιγγίων που είναι για πτηνά, είναι από επικίνδυνη σωματική βλάβη και όχι απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Το κλίμα στα δικαστήρια σήμερα ήταν έντονα τεταμένο. Στο σπίτι του 46χρονου εντοπίστηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως ένα μονόκαννο και μια καραμπίνα που κατείχε παράνομα. Ορίστηκε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.

