e-ΕΦΚΑ: Από 1η Μαρτίου η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας

Newsbomb

e-ΕΦΚΑ: Από 1η Μαρτίου η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας
Αρχείου - Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απο την 1η Μαρτίου 2026 και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2027 εκτείνεται η περίοδος χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας είναι οι εξης:

Για μισθωτούς ασφαλισμένους: Συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2025) είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Για μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες): Οι νεοεισερχόμενοι στην ασφάλιση πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση ότι για άμεση καταχώρηση της καταβολής και την ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος Μη Μισθωτών σε πραγματικό χρόνο παρέχεται και προτείνεται η δυνατότητα της συναλλαγής με το σύστημα IRIS, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του DASHBOARD-my ΕΦΚΑ και της εφαρμογής myΕΦΚΑ mobile.

Επιπλέον, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται και μέσω του συστήματος online ΔΙΑΣ.

Με την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών με το παραπάνω τρόπο δεν ανανεώνεται αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Αναφορικά με τις Ειδικές Ρυθμίσεις για Μη Μισθωτούς, για την ετήσια ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον οι συνολικές οφειλές στον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ (2017-2025) δεν υπερβαίνουν τα 100 ευρώ.

Τελος, η μηνιαία ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον υπάρχει ενεργή ρύθμιση οφειλών και τηρείται κανονικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι

13:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Εντός Ύλης - Δρ. Ντένια Κανελλοπούλου: Ψηφιακή καινοτομία, AI και το μέλλον που χτίζεται σήμερα

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κατακλύζει την ΕΕ με μετανάστες μέσα από μυστικά τούνελ γράφουν Telegraph, Daily Mail

12:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Από 1η Μαρτίου η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός εντοπίστηκε 56χρονος εργάτης στο λιμάνι του Ηρακλείου

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές: Δικηγόρος οπλοφορούσε κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο - Τι καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Διαστρεβλώνουν τα πράγματα για να παραπλανήσουν τον κόσμο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί «πείραξε» το ταξίμετρο και χρέωνε διπλές ταρίφες

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Απελευθερώθηκε και απελάθηκε Αμερικανός αφού πέρασε 11 χρόνια στη φυλακή για την δολοφονία της μητέρας της συντρόφου του

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

To ΠΑΣΟΚ καλεί το Υπερταμείο σε λογοδοσία στη Βουλή

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα δεν αξιολογούνται ούτε επιμορφώνονται

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος έβαψε κόκκινα τα πρόβατά του για να μην του τα κλέβουν

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καφέ κηλίδα εμφανίστηκε στο λιμάνι - Τι είπε το Λιμεναρχείο

12:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νova: Οι ταινίες «Hamnet» και «Sentimental Value» που διακρίθηκαν στα 2026 EE BAFTA Film Awards θα προβληθούν αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema!

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τα 3 πιο ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών - Οι ζώνες επιρροής, οι αποκεφαλισμοί αντιπάλων και οι βρώμικες «μπίζνες» δισεκατομμυρίων

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από το διάστημα καταγράφει ρωσική πυραυλική επίθεση με Kh-101 και Iskander στην Ουκρανία

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τελευταία ευκαιρία για «Ήμερη», «Αστερόσκονη» και «Χαμένη Άνοιξη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η στιγμή που 70χρονος οδηγός επιτίθεται με μαχαίρι σε 51χρονο διανομέα για την... προτεραιότητα - Βίντεο

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες με μπικίνι

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού F-16: Τι συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη και το «αγκάθι» της Άγκυρας - Βίντεο

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το «LSD της αρχαιότητας»:Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι βρήκε το «μυστικό συστατικό» των Ελευσινίων Μυστηρίων

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος έβαψε κόκκινα τα πρόβατά του για να μην του τα κλέβουν

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα» - Σκληρές εικόνες

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κατακλύζει την ΕΕ με μετανάστες μέσα από μυστικά τούνελ γράφουν Telegraph, Daily Mail

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές: Δικηγόρος οπλοφορούσε κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο - Τι καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός έτρωγε στο τιμόνι!

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τα 3 πιο ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών - Οι ζώνες επιρροής, οι αποκεφαλισμοί αντιπάλων και οι βρώμικες «μπίζνες» δισεκατομμυρίων

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από το διάστημα καταγράφει ρωσική πυραυλική επίθεση με Kh-101 και Iskander στην Ουκρανία

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ο Παναθηναϊκός προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα» - Αποθέωση στην Ισπανία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (52η κλήρωση)

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 27χρονος έπειτα από συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών - Τραυματίστηκε 30χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ