Εντός Ύλης - Δρ. Ντένια Κανελλοπούλου: Ψηφιακή καινοτομία, AI και το μέλλον που χτίζεται σήμερα

Καλεσμένη μας η Δρ. Ντένια Κανελλοπούλου, ερευνήτρια ψηφιακής καινοτομίας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής εξέλιξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μιλάμε για την προσωπική της διαδρομή από τις ακαδημαϊκές επιλογές έως τη συμμετοχή της σε ερευνητικά έργα υψηλού αντίκτυπου, αλλά και για το πώς διαμορφώνεται η ταυτότητα ενός σύγχρονου επιστήμονα σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται διαρκώς.

Η Δρ. Κανελλοπούλου μας εξηγεί τον ρόλο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ως βασικού πυλώνα έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα και μας μεταφέρει πώς η επιστημονική γνώση μετατρέπεται σε πρακτικές εφαρμογές με κοινωνικό και επιχειρηματικό όφελος. Αναδεικνύεται η σημασία των Digital Innovation Hubs και των συνεργασιών που γεφυρώνουν την έρευνα με την αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τεχνητή νοημοσύνη: Πού βρισκόμαστε σήμερα, ποιες είναι οι πραγματικές της δυνατότητες και ποιες οι προκλήσεις της υπεύθυνης αξιοποίησής της. Συζητάμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών, για τη θέση της Ελλάδας και της Ευρώπης στο διεθνές οικοσύστημα AI και για το πώς μπορούμε να χτίσουμε βιώσιμα οικοσυστήματα καινοτομίας.

Η συζήτηση φτάνει και στη νέα γενιά: Ποιες δεξιότητες χρειάζονται οι μαθητές και οι φοιτητές που θέλουν να ασχοληθούν με την τεχνολογία, πώς μπορούν να επιλέξουν κατεύθυνση σε έναν κόσμο που αλλάζει και ποια είναι τα επόμενα μεγάλα βήματα στην Πληροφορική και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ένα επεισόδιο για το παρόν και το μέλλον της τεχνολογίας. Για τη γνώση που μετατρέπεται σε καινοτομία. Και για όλους εκείνους που θέλουν να κατανοήσουν πώς η επιστήμη μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας, με υπευθυνότητα, όραμα και ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

