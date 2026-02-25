Έφυγε από τη ζωή η Ιωάννα Παπαντωνίου - Η πρώτη γυναίκα σκηνογράφος του Εθνικού Θεάτρου

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η Ιωάννα (Νανά) Παπαντωνίου, διακεκριμένη σκηνογράφος και ενδυματολόγος, ιδρύτρια του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο και πολυδιάστατο έργο.

Γεννημένη στην Αθήνα το 1936, σπούδασε σκηνογραφία και ενδυματολογία στο Wimbledon School of Art και ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα σκηνογράφος του Εθνικού Θεάτρου και συμμετείχε, επίσης ως πρώτη γυναίκα δημιουργός, σε παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, με τον «Ορέστη» σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού. Συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες και θιάσους, μεταξύ άλλων με το Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν», καθώς και με τον Μάικλ Έλιοτ στο Royal Exchange Theatre του Μάντσεστερ.

Μια ζωή αφιερωμένη στην πολιτιστική κληρονομιά

Το 1974 ίδρυσε στο Ναύπλιο το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Βασίλειος Παπαντωνίου», στη μνήμη του πατέρα της, δημιουργώντας έναν φορέα που απέκτησε διεθνή αναγνώριση. Το Ίδρυμα τιμήθηκε το 1981 με το βραβείο European Museum of the Year (EMYA), ενώ η ίδια αφιέρωσε σε αυτό σχεδόν ολόκληρη την περιουσία της, εμπλουτίζοντάς το με χιλιάδες τεκμήρια νεότερου ελληνικού πολιτισμού.

Παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές σε έκθεση του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος

Παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία, ανέπτυξε σημαντική ερευνητική και ακαδημαϊκή δράση, διδάσκοντας σε πανεπιστημιακά τμήματα και συμβάλλοντας καθοριστικά στη μελέτη της ελληνικής ενδυμασίας και της λαογραφίας. Για την προσφορά της τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, ενώ της απονεμήθηκε και ο Χρυσός Σταυρός του Φοίνικος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η Νανά Παπαντωνίου ξεναγεί ανάμεσα σε εκθέματα ιστορικών ενδυμάτων

Η Ιωάννα Παπαντωνίου υπήρξε μια προσωπικότητα που συνέδεσε το θέατρο με την επιστημονική έρευνα και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο και η παρακαταθήκη της θα συνεχίσουν να εμπνέουν τον καλλιτεχνικό και επιστημονικό κόσμο της χώρας.

