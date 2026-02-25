Ύδρα: Αποκλειστικές εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ

Η Ελλάδα γίνεται ξανά τόπος έμπνευσης για τη σύγχρονη διεθνή κινηματογραφία, με τη νέα παραγωγή «The Riders» και τον Μπραντ Πιτ να πρωταγωνιστεί στα καλντερίμια της Ύδρας.

Η Κλέλια Χαρίση, παραγωγός και παρουσιάστρια της δίγλωσσης ταξιδιωτικής εκπομπής ΑΠΟΣΤΟΛΗ-MISSION σε ομογενειακά μέσα σε ΗΠΑ, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο, βρέθηκε στην Ύδρα και μεταφέρει στο Newsbomb εικόνες από τα γυρίσματα.

Η υπόθεση της ταινίας βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton. Πρόκειται έναν άνδρα που ταξιδεύει στην Ευρώπη με τη σύζυγο και την κόρη του. Όταν η γυναίκα του εξαφανίζεται μυστηριωδώς, εκείνος ξεκινά μια υπαρξιακή και συναισθηματική αναζήτηση, γεμάτη ερωτήματα για την αγάπη, την απώλεια και την ταυτότητα.

Η Ύδρα επιλέχθηκε ως βασική τοποθεσία γυρισμάτων, προσφέροντας:

-Τη διαχρονική αρχιτεκτονική της

-Το λιμάνι χωρίς αυτοκίνητα

-Το έντονο φως και την αίσθηση απομόνωσης

-Μια ατμόσφαιρα ποιητική και εσωτερική, που ταιριάζει απόλυτα με το υπαρξιακό ύφος της ιστορίας

Η Ύδρα δεν λειτουργεί απλώς ως φόντο, αλλά ως «χαρακτήρας» — ένα νησί που εντείνει το μυστήριο και τη μοναχικότητα του ήρωα, όπως σχολιάζει η Κλέλια Χαρίση.

Αξίζει να σημειωθεί πως για κάθε σκηνή του μεγάλου αστέρα, προηγούνται ώρες προβών με τους παρευρισκόμενους «ντουμπλέρ» του πρωταγωνιστή μέχρι να είναι όλες οι συνθήκες ιδανικές για την αναμενόμενη στιγμή.

Απλοί κάτοικοι της Ύδρας, συμμετέχουν στην ταινία εμπλουτίζοντας τη μεγάλη αυτή παραγωγή.

Την Καθαρά Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της πρόβας με τον ντουμπλέρ του διάσημου ηθοποιού να τρέχει αγκαλιά με την τραυματισμένη του κόρη προς το φαρμακείο κάτω από τα σκηνικά της «τεχνητής βροχής». O Brad Pitt με τη σειρά του, ολοκλήρωσε τη τελική σκηνή το πρωινό της επόμενης μέρας (Τρίτη).

Τεχνητή πανσέληνος για τις ανάγκες των γυρισμάτων

Με την χρήση ισχυρών ανεμιστήρων και συστημάτων τεχνητής βροχής, οι άνθρωποι της παραγωγής δημιούργησαν το εφέ της έντονης νεροποντής.

Τον απολαύσαμε επίσης στο Αυλάκι της Ύδρας... Με φόντο το ολόγιομο τεχνητό φεγγάρι, ο διάσημος ηθοποιός υποδύεται έναν άνδρα που, μόνος και απεγνωσμένος, αναζητά τη σύζυγό του, έχοντας για μοναδική συντροφιά την κόρη του και ένα μπουκάλι αλκοόλ.

Αναμένεται τις επόμενες μέρες η σκηνή όπου ο Brad Pitt καταφθάνει στο λιμάνι της Ύδρας με το παλιό κίτρινο δελφίνι, καθώς η ιστορία διαδραματίζεται το 1989.

Η Ελλάδα παραμένει ο σταθερός πυρήνας μιας και τα γυρίσματα θα συνεχιστούν στη Νέα Μάκρη Αττικής από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου.

