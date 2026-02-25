Σε δίκη παραπέμπεται ο Βαρουφάκης μετά τις δηλώσεις για τα ναρκωτικά

Για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, παραπέμπεται να δικαστει ο γραμματέας του ΜέΡΑ25

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σε δίκη παραπέμπεται ο Βαρουφάκης μετά τις δηλώσεις για τα ναρκωτικά
Ο Γιάνης Βαρουφάκης
Eurokinissi
Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, παραπέμπεται σε δίκη με την κατηγορία της «πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών», όπως γνωστοποίησε το κόμμα μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25:

«Η κλήση του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, να δικαστεί για “πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών” (στις 16 Δεκεμβρίου 2026) αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην πορεία εκφασισμού της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και ταυτόχρονα μία επιπλέον απόδειξη της απόλυτης χειραγώγησής της από την κυβέρνηση και ειδικά την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.

Σε μια χώρα όπου οι χειρισμοί της Δικαιοσύνης καλλιεργούν σε σταθερή βάση τον κοινωνικό μηδενισμό και την απελπισία, η στοχοποίηση του Γιάνη Βαρουφάκη αποδεικνύει ότι το σύστημα που συγκαλύπτει την αλήθεια στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, της Πύλου, των υποκλοπών κ.ά., επιλέγει τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 ως “επικίνδυνο” εχθρό του. Όχι τυχαία, γιατί και αυτός λέει την αλήθεια.

Στο ΜέΡΑ25 θεωρούμε τιμή μας το μίσος τους εναντίον μας και εναντίον του γραμματέα μας.

Αν και η στάση της ελληνικής δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση έχει προσφέρει πλούσιο γέλιο στην ελληνική κοινωνία, ακόμα και σε αυτούς που δεν συγκαταλέγονται στους υποστηρικτές του ΜέΡΑ25 και του γραμματέα του, η ιστορία αυτή δεν παύει να είναι επικίνδυνη. Η ιδέα να δικαστεί επικεφαλής πολιτικού κόμματος, επειδή αναφέρθηκε στην εμπειρία του με ουσίες πριν από πολλές δεκαετίες, δεν είναι μια τυχαία και αθώα γκάφα. Αποτελεί μήνυμα μιας δικαιοσύνης η οποία κλείνει τα μάτια μπροστά στην εξουσία και κυνηγά όποιον δεν γονατίζει σε αυτήν.

Στο ΜέΡΑ25 δεν θα σωπάσουμε. Ούτε για την προκλητική χειραγώγηση της Δικαιοσύνης ούτε για το μείζον πρόβλημα των εξαρτήσεων, στο οποίο θα συνεχίσουμε να τοποθετούμαστε με ειλικρίνεια και σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση και όχι με χωροφυλακίστικές αντιλήψεις του 1950.

Καλούμε κάθε πολιτική δύναμη, επιστημονικό φορέα ή δημοκράτη πολίτη, να πάρει θέση εκφράζοντας δημόσια αποδοκιμασία απέναντι στην προκλητική κλήση του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη».

Βαρουφάκης: «Έχω πάρει ecstasy, θα ήθελα να κάνω χασίσι με τη Μέρκελ»

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στο podcast της Γάιας Μερκούρη, είχε αναφερθεί στα ναρκωτικά.

«Αυτό έλειπε να μην είχα πάρει ποτέ ουσίες», απάντησε ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 με... θάρρος σε ερώτηση αν έχει πάει ποτέ σε rave party και αν έχει δοκιμάσει ναρκωτικά. Και κάπου εκεί πήρε φόρα.

«Δεν είμαι σαν τον Κλίντον, που είπε I don't inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ το 1989 και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή. Χόρευα 15 με 16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά μετά υπέφερα για μία εβδομάδα και δεν το ξανάκανα».

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της χώρας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι προτιμά το χόρτο γιατί είναι «πιο ευχάριστο» και ότι ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Άδωνι Γεωργιάδη και την Άνγκελα Μέρκελ, θα επέλεγε τη Γερμανίδα καγκελάριο για να κάνουν παρέα πίνοντας ένα ολλανδικό τσιγάρο.

«Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο» τόνισε αρχικά και στο ερώτημα για την ιδανική παρέα είπε «θα έπινα με τη Μέρκελ. Το ρωτάς; Θα ήθελα να τη δω μαστουρωμένη. Όταν είσαι μαστουρωμένος ο εαυτός σου μεγαλώνει, οπότε φαντάζεστε έτσι τον Μητσοτάκη;».

Κλείνοντας, ο Γιάνης Βαρουφάκης παραδέχθηκε ότι «μετανιώνω για τα πολλά που έχω κάνει» αλλά συμπλήρωσε ότι «αν δεν τα είχα κάνει δεν θα ήμουν αυτός που είμαι».

