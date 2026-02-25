Ιράν: Ευκαιρία για διπλωματική διέξοδο στη Γενεύη, βλέπει η Τεχεράνη

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σε συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι και τον Αιγύπτιο ομόλογό του στο Κάιρο, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Το Ιράν διακρίνει μια σοβαρή ευκαιρία για διπλωματική διέξοδο στον τρίτο γύρο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησε ήδη για τη Γενεύη, προκειμένου να συμμετάσχει σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σημερινή κρίση, στην οποία η προοπτική του πολέμου είναι ανοιχτή.

Το «βαρύ πυροβολικό» της Ουάσινγκτον και το τελεσίγραφο

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, στη συνάντηση της Πέμπτης θα δώσουν το «παρών» ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ. Η συμμετοχή του Κούσνερ υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει ο Λευκός Οίκος στην επίτευξη άμεσης λύσης. Όμως, ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει από τις 19 Φεβρουαρίου μια διορία 10-15 ημερών στην Τεχεράνη για την υπογραφή οριστικής συμφωνίας.

«Σε σχέση με τις συνομιλίες, βλέπουμε μια καλή προοπτική, αύριο στη συνάντηση που ο δρ. Αραγτσί θα έχει στη Γενεύη… Έχουμε προσπαθήσει, υπό την καθοδήγηση του ανώτατου ηγέτη, να διαχειριστούμε αυτήν τη διαδικασία προκειμένου να εξέλθουμε από την κατάσταση "όχι πόλεμος, όχι ειρήνη"», επισήμανε ο Πεζεσκιάν, σε δηλώσεις που μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ. Χθες, ο Ιρανός ΥΠΕΞ είπε πως μια συμφωνία με τις ΗΠΑ «είναι πολύ κοντά, όμως μονάχα εφόσον δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία».

Την ίδια στιγμή πάντως, το σκηνικό της διπλωματίας συμπληρώνεται από την έντονη στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την ανάπτυξη δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ως προειδοποίηση για πιθανά πλήγματα, ενώ το Ιράν έχει απειλήσει με αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων σε περίπτωση επίθεσης.

