Ισραήλ: Πώς ετοιμάζεται το Σύστημα Υγείας για σύγκρουση με το Ιράν - Απόθεμα φαρμάκων και αίματος

Προσωπικό νοσοκομείου μεταφέρει έναν ασθενή στο Ιατρικό Κέντρο Ichilov στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023. Το νέο, πλήρως εξοπλισμένο Ιατρικό Κέντρο Ichilov, που βρίσκεται σε ένα υπόγειο γκαράζ στο Τελ Αβίβ και άνοιξε μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, προετοιμαζόταν την Πέμπτη για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς οι εντάσεις αυξάνονται κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Snapshot Το ισραηλινό σύστημα υγείας έχει δημιουργήσει στρατηγικά αποθέματα ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και αναλωσίμων για τουλάχιστον 60 ημέρες σε περίπτωση επίθεσης από το Ιράν.

Σε περίπτωση «Κόκκινου Συναγερμού», τα νοσοκομεία θα ενεργοποιήσουν βάρδιες 12 ωρών και θα αναστείλουν προγραμματισμένες επεμβάσεις και εξωτερικά ιατρεία.

Νοσοκομεία όπως το Rambam προετοιμάζονται για νοσηλεία σε υπόγειες εγκαταστάσεις, ενώ η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom ζητά επειγόντως αύξηση των αποθεμάτων αίματος.

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει την επέκταση τηλεϊατρικών υπηρεσιών και την ίδρυση κέντρων υποστήριξης για ψυχολογική βοήθεια σε πολίτες που πλήττονται από την κρίση.

Η αυτονομία δύο μηνών σε κρίσιμα υλικά και η μετάβαση σε ψηφιακό μοντέλο νοσοκομείου θεωρούνται κρίσιμες για τη διατήρηση της λειτουργικότητας του συστήματος υγείας σε συνθήκες πολέμου.

Με τα σύννεφα του πολέμου να πυκνώνουν στην Μέση Ανατολή, καθώς οι δυνάμεις των ΗΠΑ περικυκλώνουν το Ιράν, το οποίο με την σειρά του απειλεί την Ιερουσαλήμ, το Ισραηλινό σύστημα Υγείας έχει ήδη προχωρήσει στη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων σε ιατρικό εξοπλισμό, φάρμακα και εργαστηριακά αναλώσιμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ynet, οι προμήθειες αυτές επαρκούν για τη διασφάλιση της λειτουργίας του συστήματος υγείας για τουλάχιστον 60 ημέρες στην περίπτωση που το Ιράν εξαπολύσει επίθεση κατά του Ισραήλ.

Τα διδάγματα της επιχείρησης «Rising Lion»

Ένα έγγραφο το οποίο εστάλη την Δευτέρα στις δομές υγείας και φέρει την υπογραφή του Δρ. Σέφι Μεντέλοβιτς , αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, υπογραμμίζει πως τα διδάγματα από την πρόσφατη επιχείρηση «Rising Lion» κατέστησαν σαφή την ανάγκη για ταχύτερη αντίδραση. Σύμφωνα με το σχέδιο, σε περίπτωση μετάβασης στο επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού», τα νοσοκομεία θα ενεργοποιήσουν αμέσως βάρδιες 12 ωρών και θα αναστείλουν όλες τις προγραμματισμένες επεμβάσεις και τα εξωτερικά ιατρεία.

Υπόγεια νοσοκομεία και αιμοδοσία

Νοσοκομεία όπως το Rambam έχουν λάβει εντολή να είναι έτοιμα για τη μεταφορά ασθενών σε προστατευμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων εγκαταστάσεων στάθμευσης που έχουν μετατραπεί σε θαλάμους νοσηλείας. Την ίδια ώρα, η εθνική υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom (MDA) εκπέμπει σήμα κινδύνου για χρόνια έλλειψη αποθεμάτων αίματος. Όπως ανακοινώθηκε, ο στόχος είναι η συγκέντρωση 12.000 μονάδων αίματος, ωστόσο η τρέχουσα έλλειψη κρίνεται ανησυχητική ενόψει πιθανής μαζικής εισροής τραυματιών.

Ψηφιακή θωράκιση και τηλεϊατρική

Την ίδια ώρα, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης προβλέπει την άμεση επέκταση των τηλε- υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ξεσπάσει σύρραξη, οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση των online ιατρικών διαβουλεύσεων, τη λειτουργία ψηφιακών κέντρων υποστήριξης εγκυμοσύνης και τη στελέχωση τηλεφωνικών κέντρων από νοσηλευτικό προσωπικό. Κι όμως, η προετοιμασία δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή περίθαλψης, αλλά επεκτείνεται και στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών επιπτώσεων ενός πολέμου.

Όπως ανακοινώθηκε, θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης για τον συντονισμό πιθανών εκκενώσεων. Παράλληλα, θα τεθούν σε λειτουργία γραμμές βοήθειας στελεχωμένες από κοινωνικούς λειτουργούς, με στόχο την παροχή άμεσης υποστήριξης σε πολίτες που υποφέρουν από κρίσεις άγχους και μετατραυματικό στρες λόγω των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με αναλυτές ασφαλείας, η αυτονομία των δύο μηνών σε κρίσιμα υλικά θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής σε περιόδους κρίσης. Η μετάβαση σε ένα μοντέλο «ψηφιακού νοσοκομείου» επιτρέπει στο σύστημα υγείας να παραμείνει λειτουργικό ακόμα και αν οι μετακινήσεις καταστούν αδύνατες ή επικίνδυνες.

