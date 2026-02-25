Πολεμικές προετοιμασίες: F-22 Raptor και KC-135R/T Stratotankers των ΗΠΑ έφτασαν στο Ισραήλ

Προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor των ΗΠΑ, καθώς και δύο αεροσκάφη KC-135R/T Stratotankers έφτασαν στο Ισραήλ με την ανησυχία για πιθανή αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν να πολλαπλασιάζεται, μετά και τις σημερινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα δύο αεροσκάφη KC-135R/T Stratotankers της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ εντοπίστηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, σε μια πιθανή τοποθέτηση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στο Ισραήλ για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Two KC-135R/T Stratotankers with the U.S. Air Force were spotted on the ground earlier today at Ben Gurion International Airport in Tel Aviv, in a possible rare positioning of American military aircraft in Israel for strikes against Iran. pic.twitter.com/kKHv5peMTq — OSINTdefender (@sentdefender) February 23, 2026

Το Boeing KC-135R Stratotanker είναι ένα κορυφαίο αεροσκάφος ανεφοδιασμού που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του στόλου ανεφοδιαστικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ για πάνω από 60 χρόνια.

Αναβαθμισμένο με κινητήρες CFM56, το μοντέλο R προσφέρει 50% μεγαλύτερη χωρητικότητα μεταφοράς καυσίμου, 25% καλύτερη απόδοση καυσίμου και 96% λιγότερο θόρυβο σε σύγκριση με το αρχικό μοντέλο A. Μπορεί να μεταφέρει 200.000 λίβρες καυσίμου στους αποδέκτες μέσω του βραχίονα ή από τις κάψουλες του συστήματος ανεφοδιασμού πολλαπλών σημείων (MPRS).

❗️????? - Two U.S. Air Force KC-135R/T Stratotanker aircraft were observed today at Ben Gurion International Airport in Tel Aviv. This unusual presence of American military refueling planes in Israel occurs amid heightened tensions and potential preparations for strikes against… pic.twitter.com/SVFdDNJ9a2 — ??The Informant (@theinformant_x) February 23, 2026

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την Jerusale Post, δώδεκα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor προσγειώθηκαν σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ το βράδυ της Τρίτης, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να αυξάνονται και η αβεβαιότητα κυριαρχεί στο μέτωπο του Ιράν.

H δυναμική των F-22

Το F-22 θεωρείται από πολλούς το καλύτερο μαχητικό αεροσκάφος στον κόσμο, λόγω της απαράμιλλης ταχύτητας και της stealth ικανότητάς του. Το αεροσκάφος είναι τόσο σεβαστό που το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απαγορεύει την αδειοδότηση ή την πώλησή του σε οποιαδήποτε ξένη κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ διατηρούν το ποιοτικό τους πλεονέκτημα στον στρατιωτικό τομέα.

Το αεροσκάφος είναι ικανό να πραγματοποιεί επιθέσεις εδάφους και ηλεκτρονικό πόλεμο, με ένα οπλικό σύστημα κατασκευασμένο από την Lockheed Martin.

Ο στόλος των F-22 είναι η τελευταία προσθήκη στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ που συγκεντρώθηκε στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, το οποίο περιλαμβάνει την αποστολή του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, του USS Gerald R. Ford.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 300 στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ έχουν αναπτυχθεί επί του παρόντος σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

