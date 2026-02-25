Explainer: Ποιοι είναι οι πύραυλοι που απειλούν την Ευρώπη και σύντομα θα φτάσουν στις ΗΠΑ

Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν τη συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων σε βάση στη Σαουδική Αραβία 

Μάνος Χατζηγιάννης

Explainer: Ποιοι είναι οι πύραυλοι που απειλούν την Ευρώπη και σύντομα θα φτάσουν στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ότι η Τεχεράνη εργάζεται για την ανάπτυξη προηγμένων πυραύλων που θα μπορούσαν τελικά να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχουν ήδη αναπτύξει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας στο εξωτερικό, και εργάζονται για την κατασκευή πυραύλων που σύντομα θα φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται εν όψει των επικείμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον στη Γενεύη σχετικά με το αμφισβητούμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις ανησυχίες για την επέκταση του πυραυλικού οπλοστασίου της χώρας.

«Τους προειδοποιήσαμε να μην επιχειρήσουν στο μέλλον να ξαναχτίσουν το οπλικό τους πρόγραμμα, ιδίως τα πυρηνικά όπλα», είπε, προσθέτοντας: «Ωστόσο, συνεχίζουν να το ξαναρχίζουν από την αρχή και αυτή τη στιγμή επιδιώκουν και πάλι τις σκοτεινές τους φιλοδοξίες».

Επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια θέση της Ουάσιγκτον, ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι στην Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Επίσης τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη συνεχίζονται, αλλά προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες να δράσουν αν χρειαστεί.

Σε ποιους πυραύλους αναφέρθηκε ο Τραμπ

Η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών (DIA) εκτίμησε σε έκθεση που δημοσίευσε νωρίτερα φέτος ότι το Ιράν θα μπορούσε να διαθέτει 60 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) έως το 2035. Η έκθεση, μήκους μιας σελίδας, ανέφερε ότι το Ιράν δεν διαθέτει επί του παρόντος ICBM.
«Το Ιράν διαθέτει διαστημικά οχήματα εκτόξευσης που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη ενός στρατιωτικά βιώσιμου ICBM έως το 2035, εάν η Τεχεράνη αποφασίσει να επιδιώξει την απόκτηση αυτής της ικανότητας», ανέφερε η DIA στην έκθεση. «Η πλειονότητα των συστημάτων που παρουσιάζονται εδώ έχουν παραλλαγές με πυρηνική ικανότητα».

Μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων

Εδώ και εβδομάδες, ο Τραμπ επισημαίνει τη μεγάλη συγκέντρωση αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων κοντά στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων δύο αεροπλανοφόρων και πολλών πολεμικών πλοίων που έχουν μετακινηθεί στην περιοχή. Αναλυτές λένε ότι η κλίμακα της ανάπτυξης είναι συγκρίσιμη με προηγούμενες μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, με προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη και δυνατότητες κρούσης.

«Είμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακούσει τα μυστικά λόγια «ποτέ δεν θα αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα»», είπε ο Τραμπ.

Στο μεταξύ πρόσφατες δορυφορικές εικόνες της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, από την κινεζική εταιρεία πληροφοριών MizarVision με έδρα τη Σαγκάη, δείχνουν 6 αεροσκάφη E-3G «Sentry» Airborne Early Warning and Control (AEW&C) και τουλάχιστον 15 αεροσκάφη KC-135R/T «Stratotanker» Aerial-Refueling Tankers, με την Prince Sultan να αναμένεται να αποτελέσει σημαντική βάση υποστήριξης για πιθανές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:30ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ποιοι είναι οι ιρανικοί πύραυλοι που απειλούν την Ευρώπη και σύντομα θα φτάσουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή λίγη ώρα αργότερα - «Του έδωσαν αντιισταμινικά και τον έδιωξαν»

08:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ: Νέο βήμα προς τη συμπόρευση των δύο ΚΟ της Αριστεράς

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Κινδύνευσε ο οικισμός, καταστράφηκαν οι καλλιέργειες, το νερό έχει ξεπεράσει τα 7 μέτρα», λέει ο δήμαρχος Σουφλίου στο Newsbomb

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Mεξικό: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του διαβόητου καρτέλ Xαλίσκο - O 41χρονος «Ελ Πελόν» και η σχέση του με τον δολοφονημένο «Ελ Μέντσο»

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να φτιάξεις μουσική με το Gemini της Google

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Red Bull: Προσγείωση αεροπλάνου σε κινούμενο τρένο με τη βοήθεια ενός Rimac Nevera R

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στον ανακριτή οι δύο διακινητές για το πολύνεκρο ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Εκπνέει η προθεσμία για διορθώσεις στις δηλώσεις - Ποιοι κινδυνεύουν με φόρους και πρόστιμα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 45χρονη κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της στη μέση του δρόμου

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση BBC για την ομιλία Τραμπ: Ο Αμερικανός πρόεδρος εμπνέει πατριωτισμό καθώς αντιμετωπίζει μεγάλες πολιτικές αντιξοότητες

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Σε απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό και τουρισμό

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός δάγκωνε το τιμόνι!

07:30LIFESTYLE

Eurovision: Η Δανία εκτοξεύεται, η Κύπρος ανεβαίνει και ο Akylas… σταθερά σαρώνει

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Σήμερα απολογείται ο 64χρονος για την απόπειρα βιασμού ΑμεΑ - Οργισμένη η μητέρα της 25χρονης

07:20ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αυτοκίνητο: Οι κινητήρες πετρελαίου επιστρέφουν

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το «LSD της αρχαιότητας»:Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι βρήκε το «μυστικό συστατικό» των Ελευσινίων Μυστηρίων

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηχητικό ντοκουμέντο: Απατεώνες προσπαθούν να πείσουν γυναίκα να τους δώσει τα κοσμήματά της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός δάγκωνε το τιμόνι!

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν

07:30LIFESTYLE

Eurovision: Η Δανία εκτοξεύεται, η Κύπρος ανεβαίνει και ο Akylas… σταθερά σαρώνει

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Με κλειδιά μπήκε στο σπίτι ο επίδοξος βιαστής - Βίντεο ντοκουμέντο

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το «LSD της αρχαιότητας»:Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι βρήκε το «μυστικό συστατικό» των Ελευσινίων Μυστηρίων

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Τέμπη: «Παραλύει» η χώρα στις 28 Φεβρουαρίου - Ποιοι θα απεργήσουν

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

06:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Πέραμα: Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση μοτοσυκλετών

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

06:39ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος» συναγερμός στον Έβρο: Μήνυμα 112 τα ξημερώματα στα Λάβαρα

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Mεξικό: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του διαβόητου καρτέλ Xαλίσκο - O 41χρονος «Ελ Πελόν» και η σχέση του με τον δολοφονημένο «Ελ Μέντσο»

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή λίγη ώρα αργότερα - «Του έδωσαν αντιισταμινικά και τον έδιωξαν»

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Δικυκλιστής χτύπησε σε κολώνα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Κινδύνευσε ο οικισμός, καταστράφηκαν οι καλλιέργειες, το νερό έχει ξεπεράσει τα 7 μέτρα», λέει ο δήμαρχος Σουφλίου στο Newsbomb

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηχητικό ντοκουμέντο: Απατεώνες προσπαθούν να πείσουν γυναίκα να τους δώσει τα κοσμήματά της

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο ράντσο όπου κρυβόταν ο El Mencho: Ο βωμός, ίχνη νεφρικής ανεπάρκειας και το γράμμα στον Θεό

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

06:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Αποκλείστηκε αλλά πρόσφερε βαθμό ο Ολυμπιακός - Μειώθηκε η απόσταση από Τσεχία

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 45χρονη κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της στη μέση του δρόμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ