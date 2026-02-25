Explainer: Ποιοι είναι οι πύραυλοι που απειλούν την Ευρώπη και σύντομα θα φτάσουν στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ότι η Τεχεράνη εργάζεται για την ανάπτυξη προηγμένων πυραύλων που θα μπορούσαν τελικά να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχουν ήδη αναπτύξει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας στο εξωτερικό, και εργάζονται για την κατασκευή πυραύλων που σύντομα θα φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται εν όψει των επικείμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον στη Γενεύη σχετικά με το αμφισβητούμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις ανησυχίες για την επέκταση του πυραυλικού οπλοστασίου της χώρας.

«Τους προειδοποιήσαμε να μην επιχειρήσουν στο μέλλον να ξαναχτίσουν το οπλικό τους πρόγραμμα, ιδίως τα πυρηνικά όπλα», είπε, προσθέτοντας: «Ωστόσο, συνεχίζουν να το ξαναρχίζουν από την αρχή και αυτή τη στιγμή επιδιώκουν και πάλι τις σκοτεινές τους φιλοδοξίες».

Επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια θέση της Ουάσιγκτον, ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι στην Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Επίσης τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη συνεχίζονται, αλλά προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες να δράσουν αν χρειαστεί.

Σε ποιους πυραύλους αναφέρθηκε ο Τραμπ

Η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών (DIA) εκτίμησε σε έκθεση που δημοσίευσε νωρίτερα φέτος ότι το Ιράν θα μπορούσε να διαθέτει 60 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) έως το 2035. Η έκθεση, μήκους μιας σελίδας, ανέφερε ότι το Ιράν δεν διαθέτει επί του παρόντος ICBM.

«Το Ιράν διαθέτει διαστημικά οχήματα εκτόξευσης που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη ενός στρατιωτικά βιώσιμου ICBM έως το 2035, εάν η Τεχεράνη αποφασίσει να επιδιώξει την απόκτηση αυτής της ικανότητας», ανέφερε η DIA στην έκθεση. «Η πλειονότητα των συστημάτων που παρουσιάζονται εδώ έχουν παραλλαγές με πυρηνική ικανότητα».

Iran revealed first Qaem-105 ICBM of 12,000km ballistic missile ICBM that were used that ways to test intercontinental ballistic missiles is to launch them into space. #Iran pic.twitter.com/fCZrFoKgxy — All About Iran (@iran_about135) January 30, 2026

Μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων

Εδώ και εβδομάδες, ο Τραμπ επισημαίνει τη μεγάλη συγκέντρωση αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων κοντά στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων δύο αεροπλανοφόρων και πολλών πολεμικών πλοίων που έχουν μετακινηθεί στην περιοχή. Αναλυτές λένε ότι η κλίμακα της ανάπτυξης είναι συγκρίσιμη με προηγούμενες μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, με προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη και δυνατότητες κρούσης.

«Είμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακούσει τα μυστικά λόγια «ποτέ δεν θα αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα»», είπε ο Τραμπ.

Στο μεταξύ πρόσφατες δορυφορικές εικόνες της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, από την κινεζική εταιρεία πληροφοριών MizarVision με έδρα τη Σαγκάη, δείχνουν 6 αεροσκάφη E-3G «Sentry» Airborne Early Warning and Control (AEW&C) και τουλάχιστον 15 αεροσκάφη KC-135R/T «Stratotanker» Aerial-Refueling Tankers, με την Prince Sultan να αναμένεται να αποτελέσει σημαντική βάση υποστήριξης για πιθανές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Recent satellite imagery of Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia, by the Shanghai-based Chinese intelligence company MizarVision, shows 6 E-3G “Sentry” Airborne Early Warning and Control (AEW&C) Aircraft and at least 15 KC-135R/T “Stratotanker” Aerial-Refueling Tankers, with… pic.twitter.com/Xd3RPGolbb — OSINTdefender (@sentdefender) February 25, 2026

