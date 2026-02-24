Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford: Πότε αναχωρεί για τον Περσικό

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου θα μείνει στη Σούδα για 4 ημέρες

Newsbomb

Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford: Πότε αναχωρεί για τον Περσικό

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Σούδα παραμένει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο, που αναμένει την αναχώρησή του για τον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να υποστηρίξει ενδεχόμενο χτύπημα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο έφτασε στη Σούδα το μεσημέρι, χθες, Καθαρά Δευτέρα και αναμένεται να μείνει για ανεφοδιασμό περί τις 4 ημέρες. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς τον Περσικό κόλπο και το Ιράν.

Εντυπωσιακές εικόνες δείχνουν το τεράστιο πλοίο στον κόλπο της Σούδας.

Το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στη θάλασσα από τον περασμένο Ιούνιο. Τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ είχε προγραμματισμένη αποστολή για τη Μεσόγειο, άλλαξε πορεία λόγω των εξελίξεων στη Βενεζουέλα. Έπλευσε προς την Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που συνδέθηκαν με κατασχέσεις πετρελαιοφόρων και τον Δεκέμβριο, συμμετείχε στην αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του τότε ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Από εκεί, όπου παρέμεινε επί μακρόν, το πλοίο πέρασε από τα Στενά του Γιβραλτάρ την Παρασκευή και έφτασε στη Σούδα τη Δευτέρα. Το αεροπλανοφόρο διέσχισε τα 2.700 χιλιόμετρα μεταξύ Γιβραλτάρ και Κρήτης σε 72 ώρες με μέση ταχύτητα 21 κόμβων (39 χλμ/ώρα), αφήνοντας πίσω τη συνοδεία του.

Η παρουσία του στη βάση της Σούδας, η οποία όπως έχει γίνει γνωστό θα διαρκέσει για 4 ημέρες, γίνεται με σκοπό τον ανεφοδιασμό του.

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ
Eurokinissi

Το USS Gerald R. Ford είναι το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, εξοπλισμένο με Ηλεκτρομαγνητικό Σύστημα Εκτόξευσης Αεροσκαφών (EMALS) και ικανό να υποστηρίξει μια επιβιβαζόμενη αεροπορική πτέρυγα περίπου 60-75 αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των F/A‑18 Super Hornets, των F‑35C Joint Strike Fighters, των αεριωθούμενων ηλεκτρονικού πολέμου EA‑18G Growler και των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης E‑2D Hawkeye.

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ
Eurokinissi

Μετά την ενδιάμεση στάση στη Σούδα, το αεροπλανοφόρο απέχει 1 ημέρα από το Σουέζ και 6 ημέρες από την Αραβική θάλασσα, στα ανοιχτά του Περσικού κόλπου, εάν πράγματι προορίζεται να ενταχθεί στην ομάδα κρούσης του Λίνκολν, που βρίσκεται ήδη κοντά στο Ιράν. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις, ωστόσο το USS Gerald R. Ford θα διέσχιζε τον κόλπο της Σούδας προς την περιοχή του Κόλπου μέσω της ανατολικής Μεσογείου και της διώρυγας του Σουέζ.

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ
Eurokinissi

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN‑72) επιχειρεί ήδη στην Αραβική Θάλασσα και την περιοχή του Κόλπου, έχοντας αναπτυχθεί εκεί από τον Ιανουάριο καθώς κλιμακωνόταν η ένταση ΗΠΑ - Ιράν.

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ
Eurokinissi

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:42ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν τις πλημμυρισμένες εκτάσεις - Πάνω από 150.000 στρέμματα κάτω από το νερό

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Φόβοι για πόλεμο στους δρόμους αφού οι αρχές «αποκεφάλισαν» το πιο σκληρό καρτέλ ναρκωτικών

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford: Πότε αναχωρεί για τον Περσικό

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για Τέμπη: «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγώνες ρεβάνς των Κυπέλλων Ευρώπης με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Κούγιας: Την Κυριακή το μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του

12:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι περικοπές των μνημονίων στους διπλωματικούς υπαλλήλους

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός 62χρονος γιατρός του νοσοκομείου σε τροχαίο

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων έπειτα από 483 χρόνια: Ο ρόλος των διαδόχου Κωνσταντίνου, Μεταξά, Βελισσαρίου, Ιατρίδη και Νικολάκη εφέντη

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα!

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς για αντιπλημμυρικά: «Ενισχύουμε περιοχές που επί χρόνια παρέμεναν εκτεθειμένες»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επίθεση με μπογιές στο γραφείο της βουλευτή της ΝΔ, Χριστίνας Αλεξοπούλου

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία για τη ΝΔ «βλέπει» η πλειοψηφία, δύσκολη η αυτοδυναμία

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Ανέλαβε τον έλεγχο σε δύο στρατηγικά λιμάνια στη Διώρυγα - H δικαστική απόφαση που άνοιξε τον «Ασκό του Αιόλου»

11:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο 18χρονος Βραζιλιάνος Κλέο Κάουα υπέγραψε έως το 2028

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Ακλόνητη η υποστήριξή μας

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Όλη η Ελλάδα τρέχει στα Ιωάννινα - Ιωάννινα Half Marathon - 9 & 10 Μαΐου

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Κουσνέρ και Γουίτκοφ θα βοηθήσουν στην τελική απόφαση για την επίθεση στο Ιράν

11:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία απ' ό,τι αναπνέει

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Φθιώτιδα: ΚΤΕΛ με 58 επιβάτες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία για τη ΝΔ «βλέπει» η πλειοψηφία, δύσκολη η αυτοδυναμία

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Αν δεν ήταν η Αστυνομία θα με έδερναν 100% - Με χτύπησαν στο χέρι, έφαγα και ροχάλα»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Φθιώτιδα: ΚΤΕΛ με 58 επιβάτες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός 62χρονος γιατρός του νοσοκομείου σε τροχαίο

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ο στρατός του καρτέλ ναρκωτικών του «Ελ Μέντσο» - Τανκς, θωρακισμένα οχήματα και πολυβόλα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιωτική θητεία: Σε εφαρμογή από σήμερα το νέο μοντέλο - Όλες οι μεγάλες αλλαγές σε βασική εκπαίδευση, αποζημιώσεις και ειδικότητες

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz, ο Φέσσας στη Φουρλής, η επιστροφή Τζώρτζη και το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: «Ήταν η πρώτη φορά που φοβήθηκα» λέει Ελληνίδα κάτοικος μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων έπειτα από 483 χρόνια: Ο ρόλος των διαδόχου Κωνσταντίνου, Μεταξά, Βελισσαρίου, Ιατρίδη και Νικολάκη εφέντη

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ