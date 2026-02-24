Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford: Πότε αναχωρεί για τον Περσικό

Στη Σούδα παραμένει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο, που αναμένει την αναχώρησή του για τον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να υποστηρίξει ενδεχόμενο χτύπημα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο έφτασε στη Σούδα το μεσημέρι, χθες, Καθαρά Δευτέρα και αναμένεται να μείνει για ανεφοδιασμό περί τις 4 ημέρες. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς τον Περσικό κόλπο και το Ιράν.

Εντυπωσιακές εικόνες δείχνουν το τεράστιο πλοίο στον κόλπο της Σούδας.

Το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στη θάλασσα από τον περασμένο Ιούνιο. Τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ είχε προγραμματισμένη αποστολή για τη Μεσόγειο, άλλαξε πορεία λόγω των εξελίξεων στη Βενεζουέλα. Έπλευσε προς την Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που συνδέθηκαν με κατασχέσεις πετρελαιοφόρων και τον Δεκέμβριο, συμμετείχε στην αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του τότε ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Από εκεί, όπου παρέμεινε επί μακρόν, το πλοίο πέρασε από τα Στενά του Γιβραλτάρ την Παρασκευή και έφτασε στη Σούδα τη Δευτέρα. Το αεροπλανοφόρο διέσχισε τα 2.700 χιλιόμετρα μεταξύ Γιβραλτάρ και Κρήτης σε 72 ώρες με μέση ταχύτητα 21 κόμβων (39 χλμ/ώρα), αφήνοντας πίσω τη συνοδεία του.

Η παρουσία του στη βάση της Σούδας, η οποία όπως έχει γίνει γνωστό θα διαρκέσει για 4 ημέρες, γίνεται με σκοπό τον ανεφοδιασμό του.

Το USS Gerald R. Ford είναι το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, εξοπλισμένο με Ηλεκτρομαγνητικό Σύστημα Εκτόξευσης Αεροσκαφών (EMALS) και ικανό να υποστηρίξει μια επιβιβαζόμενη αεροπορική πτέρυγα περίπου 60-75 αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των F/A‑18 Super Hornets, των F‑35C Joint Strike Fighters, των αεριωθούμενων ηλεκτρονικού πολέμου EA‑18G Growler και των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης E‑2D Hawkeye.

Μετά την ενδιάμεση στάση στη Σούδα, το αεροπλανοφόρο απέχει 1 ημέρα από το Σουέζ και 6 ημέρες από την Αραβική θάλασσα, στα ανοιχτά του Περσικού κόλπου, εάν πράγματι προορίζεται να ενταχθεί στην ομάδα κρούσης του Λίνκολν, που βρίσκεται ήδη κοντά στο Ιράν. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις, ωστόσο το USS Gerald R. Ford θα διέσχιζε τον κόλπο της Σούδας προς την περιοχή του Κόλπου μέσω της ανατολικής Μεσογείου και της διώρυγας του Σουέζ.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN‑72) επιχειρεί ήδη στην Αραβική Θάλασσα και την περιοχή του Κόλπου, έχοντας αναπτυχθεί εκεί από τον Ιανουάριο καθώς κλιμακωνόταν η ένταση ΗΠΑ - Ιράν.

