Στη Σούδα για ανεφοδιασμό το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford

Με το ενδεχόμενο επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν να αυξάνεται μετά το νέο τελεσίγραφο που απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το αμερικανικό πυρηνoκίνητο αεροπλανοφόρο, Ford, το οποίο ξεκίνησε την πορεία του από την Καραϊβική, πλέει προς την Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένεται να καταπλεύσει στη Σούδα την Κυριακή και να παραμείνει στο λιμάνι της Κρήτης για τέσσερις μέρες, για ανεφοδιασμό τόσο σε καύσιμα όσο και σε πυρομαχικά και τρόφιμα.

Στη συνέχεια, αφού αποπλεύσει από το λιμάνι των Χανίων, θα χρειαστεί περίπου μία μέρα για να καταφτάσει στο Ισραήλ και να ενισχύσει την αμυντική διάταξη των Αμερικανών και του Τελ Αβίβ.

Το "Fοrd", διαθέτει αεροσκάφη τα οποία μπορούν να καταρρίψουν και να εντοπίσουν τους βαλιστικούς πυραύλους, αλλά και τα drones που πιθανόν να εκτοξεύσει η Τεχεράνη.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις παίρνουν θέση για πιθανή επίθεση στο Ιράν

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford ΑΡ

Η ταχεία συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που δίνει στον πρόεδρο Τραμπ τη δυνατότητα να προβεί σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν ακόμα και από αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσαν αξιωματούχοι της διοίκησης και του Πενταγώνου, αφήνοντας στον Λευκό Οίκο σημαντικές επιλογές σχετικά με το αν θα επιδιώξει τη διπλωματία ή τον πόλεμο, όπως μεταδίδουν οι New York Times.

Ο Τραμπ δεν έχει δώσει ενδείξεις ότι έχει λάβει απόφαση για το πώς θα προχωρήσει. Ωστόσο, η διαδικασία συγκρότησης στρατιωτικής δύναμης ικανής να πλήξει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους του και τις σχετικές βάσεις εκτόξευσης συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα, παρά τις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, με το Ιράν να ζητά δύο εβδομάδες για να παρουσιάσει πλήρεις προτάσεις για μια διπλωματική λύση.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απαιτήσει από το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, περιλαμβανομένης της συμφωνίας να μην εμπλουτίσει πλέον ουράνιο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, της χώρας που ενδέχεται να συμμετάσχει σε μια επίθεση, πιέζει για δράση ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, που βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα εδώ και εβδομάδες, προετοιμάζονται περαιτέρω για έναν πιθανό πόλεμο, ενώ μια συνάντηση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας τΟυ Ισραήλ μετατέθηκε από την Πέμπτη στην Κυριακή, σύμφωνα με δύο ισραηλινούς αξιωματούχους άμυνας.

Πολλοί αξιωματούχοι της διοίκησης έχουν εκφράσει σκεπτικισμό για τις πιθανότητες επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη κατέληξαν, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, σε συμφωνία για ένα «πλέγμα αρχών». Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπήρξε πρόοδος, αλλά πρόσθεσαν ότι παραμένουν σημαντικά κενά.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι το Ιράν πρέπει να συμμορφωθεί με τους όρους του ή θα αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες. Ωστόσο, μια νέα επίθεση, οκτώ μήνες μετά από έναν 12ήμερο πόλεμο κατά τον οποίο Ισραήλ και ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους στο Ιράν, θα φέρει σημαντικούς κινδύνους, όπως πιθανή σφοδρή αντίποινα του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ και των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Για έναν πρόεδρο που εξελέγη υποσχόμενος να κρατήσει τις ΗΠΑ εκτός πολέμων, ο Τραμπ εξετάζει τον αντίκτυπο της έβδομης αμερικανικής στρατιωτική επίθεσης σε άλλη χώρα και τη δεύτερη στο Ιράν. Τον Ιούνιο, έπειτα από πλήγματα σε τρεις πυρηνικούς χώρους του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είχε «εξολοθρευτεί». Τώρα εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει ξανά αμερικανικές δυνάμεις για να ολοκληρώσουν τη δουλειά.

Αλλά, σε αντίθεση με την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση τον Ιούνιο, οι στόχοι του Τραμπ τώρα είναι λιγότερο σαφείς.

Η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων περιλαμβάνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού, περισσότερα από 50 επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη και δύο ομάδες αεροπλανοφόρων, με τα συνοδευτικά αντιτορπιλικά, καταδρομικά και υποβρύχια τους.

Το αεροπλανοφόρο U.S.S. Gerald R. Ford, που ήταν στην Καραϊβική όπου συμμετείχε σε ναυτική δύναμη που πίεζε την κυβέρνηση Μαδούρο στη Βενεζουέλα, πέρασε το Γιβραλτάρ για να ενωθεί με το U.S.S. Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε την Τετάρτη ότι «ο πρόεδρος ήταν πάντα πολύ σαφής, όσον αφορά το Ιράν ή οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή του, και το Ιράν θα ήταν πολύ σοφό να συνάψει συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ και αυτή την κυβέρνηση».

Στο Ισραήλ, οι δύο αξιωματούχοι άμυνας δήλωσαν ότι λαμβάνονται σημαντικά μέτρα για την πιθανότητα κοινής επίθεσης με τις ΗΠΑ, αν και δεν έχει ληφθεί απόφαση για το αν θα εκτελεστεί μια τέτοια επίθεση. Το σχέδιο περιλαμβάνει την πρόθεση να χτυπηθεί το Ιράν σφοδρά για αρκετές ημέρες, με στόχο να αναγκαστεί σε παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις που μέχρι στιγμής αρνείται να κάνει.

Η αμερικανική συγκέντρωση δυνάμεων στον Κόλπο υποδηλώνει μια σειρά πιθανών στόχων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων βραχέος και μεσαίου βεληνεκούς, αποθηκών πυραύλων, πυρηνικών εγκαταστάσεων και άλλων στρατιωτικών στόχων, όπως τα κεντρικά των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Η τελική απόφαση για το εύρος των στόχων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον Τραμπ.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης και στρατιωτικοί δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τα αμυντικά τους συστήματα από τότε που ο πρόεδρος αρχικά απείλησε να πλήξει το Ιράν, τον Ιανουάριο.

Τον τελευταίο μήνα, οι ΗΠΑ έχουν μετακινήσει στην περιοχή τα απαραίτητα συστήματα αεράμυνας, συμπεριλαμβανομένων των Patriot και THAAD, που μπορούν να αναχαιτίσουν βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.

Η συγκέντρωση περιλαμβάνει επίσης δεκάδες επιπλέον μαχητικά F-35, F-22 και F-16, καθώς και αεροσκάφη ανεφοδιασμού για εκτεταμένες αεροπορικές επιχειρήσεις.

Το δεύτερο αεροπλανοφόρο, Gerald Ford, και τα τρία αντιτορπιλικά συνοδείας του, θα μπορούσαν να βρίσκονται στη Μεσόγειο μέχρι το Σαββατοκύριακο ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πιθανώς αρχικά κοντά στις ακτές του Ισραήλ για την προστασία του Τελ Αβίβ και άλλων πόλεων.

Τα B-2 βομβαρδιστικά των ΗΠΑ και άλλα μακράς εμβέλειας αεροσκάφη βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι ανώτατοι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας έχουν προειδοποιήσει τον πρόεδρο ότι οποιαδήποτε επιχείρηση για αλλαγή ηγεσίας στο Ιράν δεν εγγυάται επιτυχία.

Η αναβολή των επιθέσεων τον προηγούμενο μήνα πιθανόν έδωσε στο Ιράν περισσότερο χρόνο να προετοιμαστεί για ενδεχόμενο πλήγμα.

Ο Βάλι Νασρ, ειδικός για το Ιράν στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, τόνισε: «Η διπλωματία μπορεί να δώσει στις ΗΠΑ περισσότερο χρόνο να ετοιμάσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις, αλλά δίνει επίσης στο Ιράν περισσότερο χρόνο να προετοιμάσει αντίποινα. Στο τέλος, ο πρόεδρος πρέπει να σταθμίσει το κόστος μιας επίθεσης».

WSJ: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν τη μεγαλύτερη αεροπορική δύναμη στη Μέση Ανατολή από το 2003

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν σημαντικό αριθμό μαχητικών αεροσκαφών και αεροσκαφών υποστήριξης στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια πιθανή επίθεση στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει για μια πιθανή επίθεση, αλλά εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη ισχύ πυρός τους στην περιοχή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι η ανάπτυξη θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα να διεξάγουν έναν παρατεταμένο αεροπορικό πόλεμο, πιθανώς να διαρκέσει εβδομάδες.

Νετανιάχου: «Αν το Ιράν μας επιτεθεί, θα λάβει μια απάντηση που δεν μπορεί καν να φανταστεί»

Το Ιράν θα λάβει μια απάντηση που «δεν μπορεί καν να φανταστεί» εάν επιτεθεί στο Ισραήλ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ιράν: Ολοκληρώθηκε η κοινή ναυτική άσκηση με τη Ρωσία

Η κοινή ναυτική άσκηση μεταξύ των ιρανικών και ρωσικών ναυτικών δυνάμεων ολοκληρώθηκε, με το ρωσικό ελικοπτεροφόρο Stoevsky στο επίκεντρο των ασκήσεων και συνοδευόμενο από άλλα σκάφη.

Το πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε ότι η άσκηση είχε ως στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, τη βελτίωση του επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ των ναυτικών των δύο χωρών, την ανάπτυξη της ναυτικής διπλωματίας και την προώθηση της ανταλλαγής επιχειρησιακής εμπειρίας.



Ιρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι τόνισαν τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας τους στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για μελλοντικές κοινές δραστηριότητες.

Τουσκ: Οι Πολωνοί θα πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράν αμέσως

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κάλεσε τους Πολωνούς πολίτες στο Ιράν να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα. «Σε λίγες ώρες, ενδέχεται να μην υπάρχει καμία πιθανότητα εκκένωσης Πολωνών από το Ιράν», πρόσθεσε ο Τουσκ.

WSJ: «Ο Τραμπ ενημερώθηκε για τις επιλογές επίθεσης για τη μεγιστοποίηση της ζημιάς στο καθεστώς του Αγιατολάχ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημερώθηκε για τις στρατιωτικές του επιλογές σε περίπτωση που αποφασίσει να πλήξει το Ιράν, οι οποίες στοχεύουν όλες στη μεγιστοποίηση της ζημιάς στο καθεστώς των Αγιατολάχ και τους συμμάχους του. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην Wall Street Journal ότι οι στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ για μια επιχείρηση διάρκειας εβδομάδων περιλαμβάνουν μια εκστρατεία για τη δολοφονία δεκάδων Ιρανών πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών σε μια προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης. Μια άλλη επιλογή που εξετάζεται είναι μια πιο περιορισμένη αεροπορική εκστρατεία με στόχο πυρηνικές και πυραυλικές βάσεις.

