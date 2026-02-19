Σχολεία: Σε ποια περιοχή θα κλείσουν αύριο, Παρασκευή, μετά την πρώτη ώρα

Μόνο για την πρώτη διδακτική ώρα θα ανοίξουν αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Κοζάνης, λόγω της Κοζανίτικης Αποκριάς.

Η απόφαση ελήφθη από τη δημοτική αρχή και αφορά Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στον θεσμό των Sourd Games, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς πυλώνες του τοπικού καρναβαλιού.

Σύμφωνα με την επίσημη οδηγία του Δήμου, τα σχολεία θα λειτουργήσουν μόνο την πρώτη διδακτική ώρα, ενώ στη συνέχεια θα κλείσουν, ώστε οι μαθητές να κατευθυνθούν οργανωμένα στο κέντρο της πόλης και να λάβουν μέρος στις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Αντίστοιχη απόφαση είχε προηγηθεί και στην Ξάνθη, επιβεβαιώνοντας το εορταστικό κλίμα που επικρατεί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο Δήμος Κοζάνης απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στους μαθητές, τονίζοντας ότι τα Sourd Games αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης. Πρόκειται για έναν θεσμό που διοργανώνεται από το 1997 και περιλαμβάνει ομαδικά παιχνίδια και δοκιμασίες, γεμίζοντας την κεντρική πλατεία με χρώμα, μουσική και νεανικό παλμό.

