Κοζάνη: Το χωριό των εθελοντών αιμοδοτών - «Κάθε σπίτι έχει τουλάχιστον έναν αιμοδότη»

Ένα μικρό χωριό της Εορδαίας, ο Φούφας, αποδεικνύει στην πράξη τι σημαίνει προσφορά ζωής

Ελένη Μητσάλη

Illustration: Newsbomb.gr / Εβελίνα Καράτζιου
Ο Φούφας Κοζάνης έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την εθελοντική αιμοδοσία, με τον τοπικό Σύλλογο Αιμοδοτών να καταγράφει εντυπωσιακά στοιχεία.

Όπως τονίζει στο Newsbomb.gr, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Συλλόγου Αιμοδοτών Φούφα «Μην το χρειαστείς», Ιωσήφ Παρλάνης, στο χωριό πραγματοποιούνται κάθε χρόνο δύο οργανωμένες αιμοδοσίες.

«Ξεπεράσαμε φέτος τις 1.000 φιάλες και κοντεύουμε να δώσουμε άλλες 1.000», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σταθερή ανοδική πορεία του συλλόγου.

Η αρχή, όπως εξηγεί, έγινε από μια μικρή ομάδα πέντε ατόμων: «Ξεκινήσαμε πέντε άτομα και όταν έμαθε η νεολαία τι κάνουμε, ήρθαν μαζί μας. Στη συνέχεια έμαθαν και τα διπλανά χωριά, αλλά και η Πτολεμαΐδα, που χρειάστηκαν τη βοήθειά μας. Έτσι μεταδόθηκε και σε αυτούς το “μικρόβιο” της αιμοδοσίας».

Σήμερα, ο Σύλλογος αριθμεί πάνω από 250 ενεργούς αιμοδότες, με τον Ιωσήφ Παρλάνη να σημειώνει ότι «σχεδόν κάθε σπίτι στο χωριό έχει τουλάχιστον έναν αιμοδότη, ενώ υπάρχουν και δύο σπίτια με τέσσερις αιμοδότες».

Τα στοιχεία που παραθέτει είναι ενδεικτικά της δράσης:
Ομάδα αιμοπεταλίων σε λειτουργία
• Έξι εξορμήσεις για λήψη δείγματος σάλιου
Δωρεάν κουτιά βλαστοκυττάρων σε νέες μητέρες
Διψήφιος αριθμός δωρητών οργάνων σώματος

Παράλληλα, ο Σύλλογος έχει επενδύσει και στην πρόληψη και εκπαίδευση όπως σημειώσει ο κ. Παρλάνης. «Έχουμε πραγματοποιήσει επτά ιατρικές ενημερώσεις, τέσσερα σεμινάρια πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ για τους απινιδωτές που φέραμε στο χωριό», τονίζει.

Μόνο μέσα στο 2025 συγκεντρώθηκαν 190 φιάλες αίματος, από τις οποίες οι 169 διατέθηκαν σε 99 ασθενείς, σώζοντας –όπως λέει– «πάρα πολλές ζωές». Ήδη έχουν προγραμματιστεί οι επόμενες αιμοδοσίες για 1 Απριλίου 2026 και 7 Οκτωβρίου 2026.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2015 και όπως επισημαίνει ο Ιωσήφ Παρλάνης, ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η συνεργασία με το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο: «Θέλουμε να φέρουμε τα αιμοπετάλια στην Πτολεμαΐδα, γιατί το κόστος και η ταλαιπωρία της μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη είναι μεγάλα».

Ένα χωριό, ένα παράδειγμα αλληλεγγύης που δείχνει πώς η εθελοντική προσφορά μπορεί να σώσει ζωές.

