Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Βουλή των Ελλήνων τίμησαν 250 εθελοντές αιμοδότες

Τιμήθηκαν 250 εθελοντές αιμοδότες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και μαθητές, εκπαιδευτικοί και ιερείς που ξεχώρισαν για τη συμμετοχή και την προσφορά τους σε οργανωμένες αιμοδοσίες

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, σε μία τελετή υψηλού συμβολισμού, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνδιοργάνωση με τη Βουλή των Ελλήνων, τίμησε συμβολικά 250 εθελοντές αιμοδότες του από όλη την Ελλάδα, στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ανιδιοτελούς προσφοράς των εθελοντών αιμοδοτών του ΕΕΣ και αναδεικνύει τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας ως στάση ζωής και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής τιμήθηκαν 250 εθελοντές αιμοδότες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που έχουν προσφέρει δεκάδες μονάδες αίματος, καθώς και μαθητές, εκπαιδευτικοί και ιερείς που ξεχώρισαν για τη συμμετοχή και την προσφορά τους σε οργανωμένες αιμοδοσίες του Ερυθρού Σταυρού.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της Βουλής για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία, κάνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη αναφορά στην τεράστια προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα, καθώς επί σχεδόν έναν αιώνα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάσωση στην ελληνική κοινωνία μέχρι σήμερα, αναφέροντας ότι «μόνο για το 2024 πραγματοποιήθηκαν 542 αιμοδοσίες από τον ΕΕΣ με συλλογή αίματος περίπου 16.000 μονάδων, ενισχύοντας ουσιαστικά τα αποθέματα της χώρας μας».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη και η Πρόεδρος του ΕΚΕΑ Ελένη Τσάγκαρη.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης ήταν ο χαιρετισμός του αρχαιότερου εθελοντή αιμοδότη, Παναγιώτη Πονηρού, που αιμοδότησε πρώτη φόρα το 1977 αλλά και του νεότερου εθελοντή αιμοδότη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του 17χρονου Παναγιώτη Μαυραγάνη.

Στη διαδικασία απονομής των επαίνων στους 250 εθελοντές αιμοδότες, συμμετείχε πλήθος εκπροσώπων του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Βουλή των Ελλήνων τίμησαν 250 εθελοντές αιμοδότες

