Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026 - Τι ισχύει για τα φροντιστήρια

Νωρίς θα εορταστεί τη φετινή χρονιά το Πάσχα καθώς η Κυριακή του Πάσχα θα είναι στις 12 Απριλίου.

Η μεγαλύτερη γιορτή του Χριστιανισμού επηρεάζει και τη λειτουργία των σχολείων καθώς είναι κινητή και επηρεάζει έτσι το σχολικό πρόγραμμα.

Η Μεγάλη Εβδομάδα φέτος θα ξεκινήσει στις 6 Απριλίου και όπως κάθε χρονιά τα σχολεία δεν λειτουργούν. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι τα σχολεία θα κλείσουν για την περίοδο του Πάσχα την Παρασκευή 3 Απριλίου. Όπως η Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι και η εβδομάδα μετά από αυτή θεωρείται αργία για τους μαθητές, οι οποίοι θα επιστρέψουν στα θρανία τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Τι ισχύει για τα φροντιστήρια

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για δύο εβδομάδες, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι πασχαλινές διακοπές τους αρχίζουν λίγο αργότερα σε σύγκριση με τα σχολεία. Συνεπώς, θα παραμένουν κλειστά -βάσει νομοθεσίας- από τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου έως και την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου.

Ωστόσο, πολλά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών επιλέγουν να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους ώστε να συμπίπτει με εκείνο των σχολείων, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό μαθητών και γονέων.

