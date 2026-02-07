Σχολεία: Το ωράριο στα Ολοήμερα από τον Σεπτέμβριο - Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές

Η νέα ρύθμιση προσφέρει σαφήνεια σχετικά με τις ώρες αποχώρησης, εξυπηρετώντας γονείς και εκπαιδευτικούς

Σχολεία: Το ωράριο στα Ολοήμερα από τον Σεπτέμβριο - Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές
ΠΑΙΔΕΙΑ
Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπέγραψε την επίσημη απόφαση που καθορίζει τα ωράρια αποχώρησης των μαθητών από τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που εφαρμόζουν το αναβαθμισμένο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η νέα ρύθμιση προσφέρει σαφήνεια σχετικά με τις ώρες αποχώρησης, εξυπηρετώντας γονείς και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι μαθητές που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο ολοήμερο πρόγραμμα θα μπορούν να αποχωρούν σε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του σχολικού προγράμματος:

  • 14:55 - με το τέλος της πρώτης διδακτικής ώρας της δεύτερης ζώνης
  • 15:50 - με τη λήξη της δεύτερης διδακτικής ώρας της δεύτερης ζώνης
  • 17:30 - με την ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος

Η ρύθμιση αυτή δίνει τη δυνατότητα σε γονείς και κηδεμόνες να επιλέξουν την πιο κατάλληλη ώρα αποχώρησης για τα παιδιά τους, ανάλογα με τις προσωπικές και οικογενειακές τους ανάγκες, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής ημέρας.

Στην επίσημη εγκύκλιο που εκδόθηκε, αναφέρεται ότι για το σχολικό έτος 2026-2027 η αποχώρηση των μαθητών που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο ολοήμερο πρόγραμμα θα γίνεται κυρίως στις 15:50 ή στις17:30, με τη δυνατότητα αποχώρησης και στις14:55. Αυτή η ευελιξία βοηθά στην καλύτερη διαχείριση του σχολικού χρόνου και στη διευκόλυνση των οικογενειών.

Η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι η εφαρμογή του αναβαθμισμένου ολοήμερου προγράμματος αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς συνδυάζει ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία με ευέλικτο ωράριο. Η συγκεκριμένη απόφαση ενισχύει τη λειτουργικότητα των σχολείων και συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών και γονέων.

