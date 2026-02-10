Εθνικό Απολυτήριο: Αυτό είναι το κυβερνητικό σχέδιο για το νέο Λύκειο - Μείωση ύλης, αξιολόγηση

H Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε το πλαίσιο έναρξης του εθνικού διαλόγου για την αρχιτεκτονική του Νέου Λυκείου και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής 

Επιτυχία της χώρας, όχι της Κυβέρνησης, εάν καταφέρουμε να βρούμε κοινό τόπο για το νέο Λύκειο και το νέο σύστημα εξετάσεων, ήταν το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη στην Βουλή για τις αλλαγές στην Παιδεία.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσίασε το πλαίσιο έναρξης του εθνικού διαλόγου για την αρχιτεκτονική του Νέου Λυκείου και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Κάλεσε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια ουσιαστική συζήτηση με σκοπό την συναίνεση, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαίδευση αποτελεί εθνική υπόθεση και δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αιφνιδιασμού ή μονομερών αποφάσεων.

Η υπουργός ανέδειξε τα προβλήματα της σημερινής λειτουργίας του Λυκείου, επισημαίνοντας ότι: «το Λύκειο έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό προθάλαμος εξετάσεων. Η εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά στη Γ΄ Λυκείου, έχει βαθιά υποτιμηθεί. Οι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου απουσιάζουν από το σχολείο, ειδικά, προς το τέλος της χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί μας αισθάνονται πως δεν έχουν τον χρόνο να μεταδώσουν τις γνώσεις τους πιεζόμενοι από μια τεράστια ύλη. Και η πραγματική μάθηση μεταφέρεται από πολύ νωρίς εκτός σχολείου, σε εξωσχολική υποστήριξη, όχι από επιλογή των οικογενειών, αλλά από ανάγκη που γεννά το ίδιο το σύστημα».

Η Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι στόχος του διαλόγου είναι ένα πιο δίκαιο και αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης της γνώσης, το οποίο θα αποτυπώνει τη συνολική μαθησιακή πορεία των μαθητών και όχι μόνο την επίδοσή τους σε μία στιγμή.

Το ερώτημα που τίθεται στον Εθνικό Διάλογο

Στον Εθνικό Διάλογο θα τεθεί το ερώτημα εάν θα προσμετράται η επίδοση και της Α΄ τάξης του Λυκείου. Όπως χαρακτηριστικά είπε η Υπουργός σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες ισχύει η συμμετοχή στον τελικό βαθμό για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια κατά 30% ο προφορικός και κατά 70% ο γραπτός.

«Δεν μιλάμε για πολλαπλασιασμό εξετάσεων, αντιθέτως για λιγότερα μαθήματα», επεσήμανε η Υπουργός και διευκρίνισε ότι «ειδικά για την Γ’ τάξη του Λυκείου από έξι σε τέσσερα, μαζί με μείωση της ύλης. Μιλάμε για πιο δίκαιη αποτύπωση της συνολικής προσπάθειας με ποσόστωση της προφορικής και γραπτής εξέτασης στις τάξεις Β΄και Γ΄του Λυκείου. Το ποια θα είναι αυτή η αναλογία και με ποιες δικλίδες αξιοπιστίας, είναι ακριβώς το αντικείμενο του Εθνικού Διαλόγου. Το Λύκειο δεν πρέπει να είναι απλώς ένας χώρος προετοιμασίας για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να έχει τη δική του αυτοτέλεια και να εξοπλίζει τα παιδιά με δεξιότητες χρήσιμες, όποια πορεία κι αν ακολουθήσουν», όπως χαρακτηριστικά είπε η Υπουργός.

Οι βασικές κατευθύνσεις του νέου Λυκείου

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπουργός, παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις του νέου Λυκείου και του Εθνικού Απολυτήριου, τις οποίες και έθεσε προς συζήτηση:

-ενίσχυση του απολυτηρίου ως ουσιαστικού τίτλου γνώσης με διεθνή αναγνώριση,
-συμμετοχή των τάξεων του Λυκείου στον τελικό βαθμό, με έμφαση στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και συζήτηση για τη στάθμιση της Α΄ Λυκείου,
-διαμόρφωση μικτού συστήματος αξιολόγησης που θα συνδυάζει την ενδοσχολική επίδοση με εθνικές εξετάσεις,
-μείωση της ύλης και των εξεταζόμενων μαθημάτων, ιδίως στη Γ΄ Λυκείου,
-ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων, συγκρότηση σώματος βαθμολογητών και ενιαίο πλαίσιο εξετάσεων.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, η Σοφία Ζαχαράκη, στη σταδιακή εφαρμογή οποιασδήποτε αλλαγής, με πιλοτικές φάσεις, ανεξάρτητη αποτίμηση και επαρκή μεταβατική περίοδο, καθώς και στη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως βασική προϋπόθεση επιτυχίας.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών

Όπως τόνισε:

«Καμία μεταρρύθμιση δεν θα πετύχει χωρίς τους εκπαιδευτικούς. Η διαρκής επιμόρφωση και η στήριξη του επαγγέλματός τους προηγείται της εφαρμογής, συνοδεύει τη μεταρρύθμιση και στηρίζει την καθημερινή πρακτική μέσα στην τάξη».

Η Υπουργός, επανέλαβε ότι ο Εθνικός Διάλογος αρχίζει χωρίς προειλημμένες αποφάσεις και με ανοιχτά ερωτήματα, και κάλεσε όλα τα κόμματα να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός συστήματος με μεγαλύτερη αξιοπιστία, λιγότερη εξεταστική πίεση και ουσιαστικότερο παιδαγωγικό ρόλο για το Λύκειο. «Στόχος είναι» επεσήμανε «στο τέλος αυτής της διαδικασίας, τον προσεχή Νοέμβριο, να φτάσουμε σε μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα μπορούσε ιδανικά να στηριχθεί από περισσότερα του ενός κόμματα.

Να έχουμε ένα Λύκειο με ουσία.

Ένα απολυτήριο με αξιοπιστία.

Ένα σύστημα πιο δίκαιο για τους μαθητές και τις μαθήτριες και τις οικογένειες.

Αυτό δεν θα είναι επιτυχία μιας κυβέρνησης, αλλά επιτυχία της χώρας».

Κλείνοντας τη συνεδρίαση της ΕΜΥ, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε: «Και για να μη μείνουμε στα λόγια, έχουμε θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εννέα μηνών: εκκίνηση και θεσμικό πλαίσιο, θεματικές ομάδες και συμμετοχικός διάλογος με περιφερειακά fora, σύνθεση, δημόσια διαβούλευση και τελική έκθεση με οδικό χάρτη εφαρμογής».

