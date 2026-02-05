Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: «Θέλουμε να μετράει, δεν θα είναι μεταρρύθμιση με ημερομηνία λήξης»

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα Εθνικό Απολυτήριο που να «μετράει», να έχει αξία και φυσικά θα συνοδεύεται από δωρεάν πιστοποιητικά πληροφορικής και γλωσσομάθειας, όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, περιγράφοντας τις αλλαγές στο Λύκειο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, σε σημερινή (05/02) συνέντευξη Τύπου.

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για μία ακόμη μεταρρύθμιση με ημερομηνία λήξης ούτε για μία «μεταρρύθμιση Ζαχαράκη», αλλά για μια εκπαιδευτική πολιτική που θα μπορεί να αντέξει στον χρόνο.

Όπως τόνισε, η διαδικασία δεν έχει έτοιμες λύσεις, δεν είναι προσχηματική και δεν ξεκινά με προαποφασισμένα συμπεράσματα.

Βασική αρχή είναι ο μη αιφνιδιασμός: «Θα εξαντλήσουμε τον χρόνο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι όσοι καταθέσουν εισηγήσεις δεν θα έχουν κατευθυντήριες γραμμές από το υπουργείο και την κυβέρνηση. Στόχος είναι, μέσα από τους βασικούς πυλώνες, να χωρέσουν προτάσεις από όλους όσοι έχουν θητεύσει στην εκπαίδευση, ώστε να συντεθεί κάτι που δεν θα συνδέεται με κυβερνητικές θητείες αλλά με διαχρονικές ανάγκες, τόνισε.

Η κυρία Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι το λύκειο, όπως έχει διαμορφωθεί –κυρίως στη Β΄ και Γ΄ τάξη– λειτουργεί ως προθάλαμος εξετάσεων.

Οι οικογένειες, όπως είπε χαρακτηριστικά, «ματώνουν», χάνεται η χαρά της μάθησης και κυριαρχεί η πίεση για αποτέλεσμα. Υπενθύμισε ότι δεν δίνουν όλα τα παιδιά πανελλαδικές εξετάσεις, με αρκετούς μαθητές να επιλέγουν μεταλυκειακά προγράμματα ή την επαγγελματική κατάρτιση, ενώ για όσους συμμετέχουν στις εξετάσεις, ένα τρίωρο μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την υπόλοιπη πορεία τους.

«Το σύστημα μετρά την αντοχή και όχι τη γνώση», σημείωσε, αναφερόμενη στις βασικές αδυναμίες και ανισότητες που παράγει η σημερινή εξεταστική διαδικασία.

Ανισότητες, εκπαιδευτικοί και υποστήριξη

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις έντονες ανισότητες που προκύπτουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός σημείωσε την αύξηση κατά 25% του ψηφιακού φροντιστηρίου φέτος, καθώς και τους διορισμούς εκπαιδευτικών, τα νέα προγράμματα σπουδών και τα καινούρια βιβλία.

Η κυρία Ζαχαράκη μίλησε για τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους θα κινηθεί ο διάλογος.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά το περιεχόμενο: Τι διδάσκεται, πώς διδάσκεται και τι άλλο πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά. «Είναι πολίτες», τόνισε η υπουργός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυτές οι γνώσεις και δεξιότητες να ενταχθούν στη λογική του απολυτηρίου.

Κεντρικό ρόλο έχει η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε το σχολείο να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και στα νέα δεδομένα.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τη διακυβέρνηση του συστήματος. Η Τράπεζα Θεμάτων επικαιροποιείται και θα ενισχυθεί με 2.500 νέα θέματα, βασισμένα στα νέα προγράμματα σπουδών. Παράλληλα, η Τράπεζα Θεμάτων θα καλύψει και τα μαθήματα του γυμνασίου, ενώ στον διάλογο θα τεθεί η πρόταση να καλύπτονται όλα τα μαθήματα από αυτή.

Αναφερόμενη στις πανελλαδικές εξετάσεις ως τρίτο πυλώνα, η κυρία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι δεν καταργούνται μέχρι το σύστημα να μπορέσει να αντιπροτείνει κάτι εξίσου αξιόπιστο. Στο τραπέζι τίθεται και το ερώτημα αν το νέο πλαίσιο θα αφορά παιδιά της Β΄ Γυμνασίου, δεδομένων των πολλών νέων δεδομένων.

Ως πιθανός χρόνος έναρξης αναφέρθηκε το σχολικό έτος 2027-2028, με την επισήμανση ότι αν υπάρξουν σοβαροί ενδοιασμοί, «δεν θα παίξουμε με τις τύχες των παιδιών».

Η υπουργός ανέφερε οτι την Τρίτη, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, θα παρουσιαστούν πιο συγκεκριμένα στοιχεία, με σεβασμό προς όλα τα κόμματα. Όπως ανέφερε η υπουργός, έχει ήδη λάβει θετική διάθεση συμμετοχής.

Η επιτροπή διαλόγου θα είναι αρκετά μεγάλη, με επικεφαλής πρύτανη πανεπιστημίου και συμμετοχή πανεπιστημιακών, εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων φορέων. Θα υπάρχει ανατροφοδότηση προς τον Τύπο ανά δύο μήνες, ενώ στόχος είναι έως το τέλος Νοεμβρίου να κατατεθεί το πλαίσιο στη Βουλή, ώστε η επόμενη κυβέρνηση να βρει «ένα ανοιχτό παράθυρο».

Διαβάστε επίσης